郭台銘砲火猛國台辦低調以對　轉身讚柯文哲「兩岸一家親」

▲郭台銘、柯文哲。（圖／合成圖，ET資料照）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，面對日前鴻海董事長郭台銘對陸方砲火猛烈，包括香港「反修例」代表「一國兩制」失敗，以及操縱台灣媒體等言論，發言人安峰山在媒體連續提問題，選擇低調應對，並表達大陸向來不參與台灣選舉的立場。

值得注意的是，面對同樣被認為有意參選總統的台北市長柯文哲，在日前接受《中評社》訪問時，交出的兩岸非「國際關係」的答卷。安峰山表示，柯文哲市長積極正面的看待兩岸關係，「對此，我們表示讚賞」。

▲大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，近日參加國民黨總統候選人初選的郭台銘，對於兩岸關係發表許多言論，包括，從「反修例」可看出「一國兩制」在香港的失敗，並要求陸方正視中華民國的存在；同時，他認為國台辦操控某些台灣媒體引導台灣地區選舉，台灣特定媒體也以此向國台辦邀功。

另對於富士康集團在大陸的投資，若受到中方以官場威脅時，郭台銘也稱，「關就關，誰怕誰」，表示分散風險，將企業轉移到更有效率的地方，是全球企業都面臨的事情。

▲富士康在大陸的投資，成為2020總統大選郭台銘最被關注的問題之一。圖為富士康深圳龍華廠。（圖／CFP）

針對上述議題，國台辦發言人安峰山今天在面對記者提問時，就香港「反修例」回答僅強調「一國兩制」在香港的成功，以及「民進黨當局」的蓄意詆毀行為終將失敗，未提郭台銘的言論。

富士康科技集團在陸投資方面，安峰山說，「對台灣選舉期間一些政治人物的言論我不作評論」。不過，他補充，兩岸經貿往來和交流合作對大家都是互利互惠的事情。

至於郭台銘指控國台辦操作台灣媒體影響選舉，安峰山簡短回應，這種說法是「無中生有」，表示我們（大陸）歷來不介入台灣地區選舉，但也堅決反對任何詆毀抹黑大陸和破壞兩岸關係的言行。

就柯文哲的「兩岸答卷」方面，他日前接受《中評社》訪問時，提及兩岸非「國際關係」和五個互相、兩岸一家親等主張，隨後就傳出今年的台北上海雙城論壇確定於七月舉辦。

▲台北上海雙城論壇去年在台北舉辦，按慣例今年將移師上海。圖為去年歡迎晚宴，台北市長柯文哲與時任上海市常務副市長周波同台。（圖／記者林敬旻攝）

大陸國台辦發言人安峰山指出，柯文哲主張「兩岸一家親」表示兩岸應當尊重過去已經簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來。對於柯文哲市長積極正面的看待兩岸關係，我們表示讚賞。

安峰山還說，只要是對兩岸關係的性質有正確認知，秉持上述的理念，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞的福祉就能得到改善和保障。

對於今年雙城論壇舉辦，安峰山說，關於今年「上海-台北城市論壇」的有關安排，由上海市和台北市來進行溝通。