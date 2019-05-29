阿里企業將赴港2次上市　港交所總裁：遠走的人總會回家

▲阿里巴巴原先因為股權結構問題，無法在香港交易所上市。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

阿里巴巴公司日前傳出有意在香港「2次上市」的消息，並可能為此募資200億美元（約新台幣6369億元）、最快在2019年下半年提出上市申請。對此，香港交易所行政總裁李小加表示，非常歡迎阿里回香港上市，只要解決阿里面臨「股權結構」的問題，那麼「遠走的人總有一天回家」。

《彭博》指出，阿里巴巴進行2次上市，是為了提高股票的流動性、拓展融資的管道。對於2次上市的消息，香港交易所行政總裁李小加回應，雖然不能具體評論某間公司，但非常歡迎阿里回香港上市，「這是不出意外，遠走的人總有一天回家，我覺得回家是肯定的，只要我們能解決他們的問題。」

▼馬雲曾回應，在認真考慮公司是否回香港交易所上市。（圖／新浪科技／阿里巴巴）



關於李小加提到的「問題」，是有關股權結構方面的。阿里巴巴2013年曾有意在香港交易所上市，不過當時因同股不同權的結構與港交所機制不符，遭到拒絕。因此，阿里巴巴2014年募集了250億美元，成功在紐約證交所上市。

港交所2018年4月發布了新的規定，允許雙重股權結構（雙層股權結構）的公司上市。對此，阿里回應「正在考慮」在港交所上市，「赴美上市那天就說過，只要條件允許，我們就回來，這個想法沒有變過」；不過，這次消息傳出後，阿里公司發言人說明，公司不會回應市場謠言。

阿里巴巴集團創立於1999年，是一家提供電商線上交易平台的公司，業務範圍涵蓋B2B貿易、網上零售、雲端計算與第三方支付等服務，旗下擁有阿里巴巴B2B、淘寶網、天貓等公司。