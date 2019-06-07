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神技術曝光！1車格「停進2輛車」塞好塞滿　網一看大驚：應該按個讚

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▲▼宜蘭一車格停進去2輛車，相當吸睛。（圖／讀者提供，下同）

▲宜蘭一車格停進去2輛車，相當吸睛。（圖／讀者提供，下同

記者游芳男／宜蘭報導

「厲害喔，怎麼擠進去的？」這才叫停好停滿！宜蘭在端午連假第1天車潮湧入，市區車位難找，而在宜蘭市中山路路邊停小型車的停車格，出現吸睛的1車格停進2輛車場景，而且是停好停滿、沒超線，停車技術是吸引路人目光。

有民眾7日在宜蘭市區發現，2輛小車雙貼的停進1個路邊停車格，而且沒超線，有人說：「技術厲害」、「應該給車主按個讚」、「1格當2格用，大大省去停車空間」。

▲▼宜蘭一車格停進去2輛車，相當吸睛。（圖／讀者提供，下同）

▲▼宜蘭一車格停進去2輛車，相當吸睛。（圖／讀者提供，下同）

1格2車用，宜縣府說，一般路邊停車格畫設規格是長度5到6公尺、寬2.5公尺，只供1車停放，但只聽過一車同時占停2個停車格，沒見過2輛汽車同時停得進同1格又沒超線的。

2輛汽車共停1個停車格，停車收費是以1車1格為計算單位，2車停1格，是收1輛車停車費？還是2輛？

宜縣府表示，依「道路交通安全規則」第112條規定，1個小型車停車格位得停放1輛以上的大型重型機車，在停車場內或路邊准停車處所停車時，應依規定停放，不得紊亂，停車時間、位置、方式及車種，應依規定，因此，同1車格不能同時停1輛以上的汽車，一定有1輛是違規的。

「若依規定的話，1輛車要收費，另1輛車要開罰！」因為2汽車共停1停車格，即使都能停到停車格內，還是要依先來後到，先到的是合法停車，收取停車費，後到的汽車是未依規定停車，屬於違規停車，依道路交通管理處罰條例第56條規定，可處新台幣600元以上、1千200元以下罰鍰。

▲▼宜蘭一車格停進去2輛車，相當吸睛。（圖／讀者提供，下同）

另，縣府指出，這2輛車緊緊相貼，車主或開車的駕駛可能是彼此熟悉，才會這樣停，因一般是停好後，停車收費員才到場開單，無從辨別那輛車是先來、那輛車是後到？收費員也從來沒有遇過這種情況，且2汽車都停好在合法的收費停車格內，因此2車都開收費單。

除非修法同一停車格也可以停放1輛以上的汽車，否則這種停車方式在現行法規裡是違規的，也不鼓勵駕駛這樣做。

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