搭飛機睡到一半被臭醒！韓國大媽「超噁腳臭」炸鼻　她崩潰：餐都吃不下

▲大媽的腳臭，讓原PO超崩潰。（圖／翻攝爆怨公社）

地方中心／綜合報導

臭成這樣真的不行啊啊啊！！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，從韓國飛回台灣的飛機上，睡到一半的她突然被臭醒，結果竟然發現隔壁的韓國大媽用又髒又臭的腳對著她，讓她相當傻眼也相當崩潰。

原PO表示，「搭釜山飛機回台灣時，坐在我旁邊的是到台灣玩的韓國人，工作出差很累我就先睡覺，結果睡到一半聞到好臭的味道」被臭醒的原PO睜開眼睛往右邊一看，瞬間懂了一切緣由，原來隔壁大媽竟然將又臭又髒的腳對著她。

原PO無奈表示，「腳真的很臭，我聞到憋氣，飛機餐也沒吃，實在聞到跟本吃不下，我乾脆繼續睡覺好希望趕緊到台灣，總說一句話，我真的很……厭世」此外，原PO也提到，「剛好我後面也有一群人聞到了，也覺得很臭，拿出他們的香水跟香氛，一直噴噴噴才比較好呼吸，這是恐怖的飛機，差點不能呼吸，差點無法活著回到台灣了」。

貼文一出，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「我也遇過，一個男的直接脫鞋、有襪子，但是還是陣陣味道，直接跟空姐說要換位置」、「搭飛機必備口罩」、「沒水準不分國籍」。

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