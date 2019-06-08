600公尺巷道貫通花5年完工　盧秀燕：終於通了

▲盧秀燕與江啟臣等人手拉著手，開心地走在貫通的巷道。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

貫通豐原豐勢路二段與富陽路巷道的「豐原區都市計畫11-11號道路工程」，由於與台電、台水及水利等單位相關，處理複雜，歷經5年、3任市長後，8日終於完工通車。台中市長盧秀燕表示「終於完工！」，希望讓地方擁有更好的道路品質。

台中市長盧秀燕8日上午出席「豐原區都市計畫11-11號道路工程」完工典禮，見證豐原區豐勢路二段484巷與富陽路235巷得以貫通，讓民眾不用再繞路通行。立委江啟臣、市議員陳本添、張瀞分等人均到場共襄盛舉。

該工程從前市長胡志強開始規劃，2014年向內政部營建署爭取，納入生活圈道路交通系統建設計畫，獲核定3.6億餘元。工程全長雖僅680公尺，卻耗時5年，歷經前市長林佳龍，到今天終於完工，也改善側溝排水功能等。

市長盧秀燕表示，這條道路歷經5年，也感謝立委江啟臣當時協助向中央爭取預算，後續並幫忙協調台水、台電、水利會等單位，市議員張瀞分、陳本添、當地里長們也齊心協力爭取，尤其張議員從新市府團隊一上任就時刻督促這項工程不能讓市民等太久，因此，她上任後即加速處理，今日順利開通，感謝市府團隊戮力推動，讓這條已拖了5年的道路順利完工。

建設局表示，11-11 號道路工程原為內政部營建署辦理，因涉及現有道路既有公共設施須遷移重新整合埋設，原有兩側建物高程銜接，協調溝通事項甚為困難。因此，市府向中央申請自行辦理，並協助與里長溝通。

過程中，因需中華電信、自來水、台電及瓦斯等管線單位協助共同遷移及改管，水利單位為維持農民用水需求，工程進度無法大幅進展，經市府與各管線及水利單位多次溝通協調，相關障礙逐一克服。

此外，盧市長也向在場市民報告恢復老人健保補助的辦理進度，新市府上任時相關經費完全沒編列，但為了老人福利，市府努力檢視財政狀況並追加預算，目前正由市議會審查中，順利的話，7月1日即能恢復。台中符合補助資格者約有22萬人。她很感謝市議員們都很支持這項政策。

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