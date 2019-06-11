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陳中吉任內最後主持記者會　史順文將接任國防部發言人

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▲▼國防部發言人陳中吉。（圖／記者林銘翰攝）

▲國防部發言人陳中吉。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部11日由發言人陳中吉主持，召開6月份第2次例行記者會，不過外傳此次記者會為陳中吉發言人任內最後一次主持，他也於會中證實此訊息，預定接任發言人的金防部政戰主任史順文也已列席旁聽見學。

國防部11日上午召開例行記者會，就「國軍熱傷害防治作為」進行說明，國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮上校、國防部訓次室軍事訓練處副處長尤森戊上校出席報告，史順文也列席見學。

陳中吉表示，感謝這段時間各位媒體先進的批評與指教，這也是國軍繼續向前進的動力，他也強調國防部是一個團隊，在大家共同努力下希望把國軍好的一面讓所有人知道，雖然過程中難免有不盡人意的地方，不過事實上還是有很多人戮力在自己的崗位上，默默地奉獻跟付出，因此希望透過鏡頭讓所有國人知道這些官兵對土地的熱愛、奉獻以及熱情，以及認同他們對這塊土地的付出。

陳中吉說，發言人的職務是一時的，交接工作完成後會有新任的發言人為大家服務，有大家的鼓勵將是國防部前進的動力。

史順文畢業於政戰學院79年班，是繼前任發言人羅紹和少將之後，第2名從政戰局新聞處基層新聞官當起的軍事發言人，同時也是國軍相關系列微電影拍攝的幕後推手之一。

▼史順文將接任國防部發言人。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼史順文將接任國防部發言人。（圖／記者林銘翰攝）

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關鍵字：史順文,陳中吉,國防部

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