韓國瑜講地區挨轟　黃暐瀚：修憲七次條文明確寫「中華民國自由地區」

▲韓國瑜、柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

香港政府推動修訂《逃犯條例》，掀起反對聲浪，香港民眾9日走上街頭抗議，高雄市長韓國瑜第一時間竟回應「不知道」，事後稱划龍舟頭暈才這樣回答，但仍飽受批評。12日抗爭持續延燒，在台港生在台北香港經濟貿易文化辦事處前響應罷課，台北市長柯文哲當天傍晚前往關心，但先前「一國兩制」說卻也讓他遭受質疑。對此，媒體人黃暐瀚認為，柯文哲、韓國瑜在反送中衝擊都受傷，但有一人支持度暴增。

反送中事件備受台灣、國際關注，香港12日原定二讀審議，台灣儘管下雨，在台港生在台北香港經濟貿易文化辦事處前響應罷課，近200名港人到場響應，多個台灣公民團體也到場聲援。下午5點左右，柯文哲到場關心，停留約5至10分鐘，但被台灣永社副秘書長洪崇晏質疑「這就是你要的一國兩制嗎？」

對此，黃暐瀚13日透過臉書表示，反送中事件讓台灣選情也受到嚴重衝擊，這幾天正好在民進黨初選民調，年輕人看到催淚瓦斯彈在香港街頭射出，內心感到厭惡與恐懼，「這時心理投射的對象，就是公開反對『一國兩制」的蔡總統，支持度，應該會暴增。」

▲韓國瑜13日出席行政院院會。（圖／記者屠惠剛）

黃暐瀚指出，韓國瑜、柯文哲兩人都受到衝擊，韓國瑜講「中華民國地區」，嗤之以鼻的人必須知道修憲七次，憲法增修條文中就是明確寫著「中華民國自由地區」跟「大陸地區」，陸委會就是大陸委員會；而「兩岸人民關係條例」全文是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。

黃暐瀚認為，儘管大家不喜歡聽到「地區」兩字，但這都是事實，眼前制度就是如此，若兩岸真是「國與國」，那所有對「中國大陸」的事務，應該是交給外交部來處理就好，另設「大陸委員會」做什麼？「中華民國，是『國』，香港特區，是『區』。『特區』與『地區』不是同樣的概念，須得說個明白。」