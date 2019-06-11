台北OL約看房「主動獻身」！他以為艷遇嫩妹　快活完卻慘了

▲年輕OL到東區看房，情不自禁與侯男發生關係。（示意圖／取自pakutaso）

社會中心／綜合報導

一名年輕OL日前想在台北東區租屋，看到侯姓男網友釋出分租資訊，標註租屋處還有空房，便和對方約時間看房。沒想到當天2人看對眼，天雷勾動地火，直接發生性關係。事後，女子翻臉不認人，指控侯男下藥性侵。但檢方發現2人事後有說有笑，還一起去吃永和豆漿，認定罪證不足，處分不起訴。

根據檢警調查，年輕女子在東區上班，為了租離公司近一點的房子，特地上網比價。去年7月，女子在臉書發現侯男有房間要分租，便約時間獨自前往看房，不料2人當天情不自禁，直接在臥室發生關係。

當時侯男以為艷遇，留下了美好回憶，怎料隨即接到警方傳喚，要求到案說明。女方指控，當時侯男拿了一杯咖啡給她，看她喝完後意識不清，假好心說要幫忙按摩，卻強脫她衣服性侵。

侯男一聽大聲喊冤，強調當天是兩情相悅，而且完事後他還關心女方餓不餓，邀對方一起去吃永和豆漿。他說，女子要離開時，他擔心對方太累，還詢問要不要搭計程車回家，但女子說要騎車回去。

檢方偵辦後，將女子尿液送檢，但未驗出毒品或藥劑。侯男室友證稱，當時他回到租屋處，看到侯男和女子聊得很開心，不時能聽到笑聲，期間他沒發現女方有意識不清的狀況，最後是侯男送女生離開。

檢方認為，全案人證、物證不足，僅有女方單方面指控，而且女方事後與侯男一同吃宵夜，還有說有笑，與一般遭性侵後的反應不符，也無積極證據，因此認定罪證不足，處分不起訴。