小琉球活珊瑚遭「刻名留念」萎縮　網美潛水一遊被肉搜罵爆

▲小琉球活珊瑚遭「刻名留念」，在地鄉親一看都傻了...（圖／翻攝自臉書／靠北潛水）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東小琉球逢端午連假，短短3天湧入超過2萬名遊客。其中，一名趙姓女遊客潛水時突發奇想，竟在海底珊瑚礁石上刻名留念，結果照片曝光後遭網友肉搜，嚇得她趕緊PO文道歉，但過不久隨即關閉臉書。

有網友在臉書「靠北潛水」投稿指出，他7日下午到小琉球潛水時，在衫福海域發現珊瑚礁石遭人刻名留念，留下兩個大大的中文字。當地居民一看傻眼，紛紛留言表示，「水準這麼差，潛水個屁」、「不歡迎這種人到我們的故鄉」、「實在很不歡迎笨蛋上島」、「又一個台女網紅。」

請繼續往下閱讀...

第一時間，有網友循著上頭姓名找到趙女臉書，在動態下方撻伐，但留言疑似遭刪除。直到趙女眼見眾怒難平，才撰文道歉，「初學太興奮，現在知道以後潛水什麼都不能碰了，真的很對不起」，隨後關閉臉書帳號。

事隔3天，幾位熱愛潛水的網友10日在臉書上回報狀況，「這顆是活珊瑚，碰到時觸鬚會縮起來，今早下去看時，已經恢復成原本的樣子了」、「早上特地下去拍的，字不見了牠就長這樣，碰到牠就會萎縮，過幾分鐘就又會跑出來了。」

▲熱心潛水客回報，指遭刻名的活珊瑚目前已恢復原樣。（圖／翻攝自臉書／靠北潛水）

據了解，小琉球屬於大鵬灣風景特定區，趙女此舉已違反《發展觀光條例》第62條規定，「損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施，得處新台幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。無法回復原狀者，有關主管機關得再處行為人新台幣500萬元以下罰鍰。」

另外，旅客進入自然人文生態景觀區，未依規定申請專業導覽人員陪同進入者，有關主管機關得處行為人新台幣3萬元以下罰緩。目前大鵬灣風管處已獲報此案，後續將進一步處理。

▼有網友肉搜到趙女臉書。（圖／翻攝自臉書）

▼趙女發文表示，她第一次潛水太興奮，「真的很對不起。」（圖／翻攝自臉書）