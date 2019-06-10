

▲113幅攝影師「心中最美風景」，雕刻師木屑沾滿頭被捕捉入鏡！（圖／國立彰化生活美學館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

什麼是攝影師心中最美的風景？國立彰化生活美學館自即日起～6月23日舉辦「九九攝影俱樂部攝影展」，該俱樂部從民國76年成立至今，此次共有12位創作者，展出113件攝影作品，除了自然風景之外，也有人文景象，例如雕刻師在工作時，木屑沾滿頭髮和衣服、全身，那瞬間畫面被捕捉入境，讓人彷彿偋住氣息，留住剎那的永恆美感。



▲國立彰化生活美學館舉辦「九九攝影俱樂部攝影展」，展出113幅攝影師「心中最美風景」。（圖／國立彰化生活美學館）

九九攝影俱樂部成立於民國76年4月，都是由業餘攝影人士所組成，這30多年來會員始終維持約10餘位，前後還有多位熱心會員擔任縣籍攝影學會理事長，帶領愛好攝影的同好們一起創作。

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▲展覽作品不只自然風景，也有鄉土、民俗、人文、生活等。

隨著攝影器材日新月異，會友也彼此互相切磋琢磨，讓攝影技巧愈加熟練，也走出獨有的風格。展覽依不同風格來呈現攝影的多樣性，有鄉土、民俗、風景、寫實、生態、花卉、寫意等。此次共計12位創作者參與、展出113件作品，都是攝影家用影像記錄生活中的見聞，透過鏡頭描述「內心最美麗的風景」。

「九九攝影俱樂部攝影展」

日期：即日起～6月23日

地點：國立彰化生活美學館

時間：週二～日 09:00~17:00，週一休館

館址：50074彰化市卦山路18號

電話：04-7222729 #306