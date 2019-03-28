台灣首位地景雕塑藝術家　81件作品彰化生活美學館展出！



▲何恆雄是台灣第一位地景雕塑創作的藝術家。



記者林育綾／綜合報導

台灣第一位從事地景雕塑創作的藝術家何恆雄，將在3月28日至4月21日於國立彰化生活美學館舉辦創作展，總共展出81件作品，內容序分為：人體系列、舞樂系列、親情系列、種子孕育系列。



▲何恆雄作品《嘿，睡著了》。

出生於桃園新屋鄉的何恆雄，創作了戰後台灣第一件非偉人類型的公共雕塑，作品特別強調「融入場所」精神，是從小生長環境所給的靈感。他認為藝術環境化、環境藝術化；藝術生活化，生活藝術化，而人與自然搭的橋是「環境的橋」，人與人互動的橋是「社會的橋」，人與自我的橋是「內在的橋」。

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▲何恆雄認為作品能與環境交流很重要。

何恆雄曾任國立台灣藝術大學美術學院院長兼雕塑學系主任，也曾獲聘於各項美展評審，現活躍於造形造景工程領域。此次在彰化生活美學館舉辦「靜觀圓融-何恆雄雕塑創作展」內容依時間序分為：人體系列、舞樂系列、親情系列、種子孕育系列。所謂靜觀圓融，是來自於幼時的環境滋養、扎實的訓練與豐沛的經驗，進而達到可以靜觀審視自己的內在的境界。



▲作品《繼往開來》。

一件作品如何誕生，公共藝術如何從發想到產出模型、最終完成作品，其中包含許多複雜性，還要納入環境的因素，思考作品如何和環境產生交流，而何恆雄雕塑藝術功力深厚，集學理與實務於一身。他的作品不但融入了大地，也融入了場所精神，與環境的相互襯托，形成了新的語彙和圓融，民眾可以把握機會前往美學館參觀。



▲何恆雄作品《滿足》。

國立彰化生活美學館（http://www.chcsec.gov.tw）

開放時間：週二～日 09:00~17:00，週一休館

館 址：50074彰化市卦山路18號

服務電話：04-7222729#306