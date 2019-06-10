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每年1萬3千人罹肺癌！75%發現已末期　醫生曝「有9症狀」要趕緊檢查

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記者趙蔡州／綜合報導

肺癌儼然已經是台灣人的國病，根據衛福部國健署統計，台灣每年肺癌新發病例約有1萬3000多人，其中包含吸菸、油煙、空汙等都是致病原因，加上肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，多數患者發現罹癌時已經都是晚期，醫師就提醒想要預防肺癌，若生活中出現了9種症狀，最好就到醫院進行健康檢查。

資深藝人馬如龍今9日因為不敵肺腺癌過世，其實不只是他，已故藝人王瑞、鳳飛飛及文英阿姨也都是罹患肺腺癌去世。肺癌儼然已經是台灣國病，每年肺癌新發病例約1萬3000多名，平均每40分鐘就有1人罹患，每年近1萬人死於肺癌，比大腸癌、子宮頸癌、乳癌、攝護腺癌及胃癌的死亡人數加起來還多。

▲▼每年逾1萬3千人罹肺癌　多數患者就醫已是晚期。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲每年肺癌發生個案比例，佔全部癌症的1成左右，死亡個案比例也將近2成。（圖／東森新聞）

而且每年肺癌的發生個案比例，就佔全部癌症的1成左右，死亡個案比例也將近2成，更值得國人注意的是，不吸菸女性罹患肺癌機率也在持續增加。國健署癌症組組長吳建遠就表示，國際上其它的國家也都有跟台灣一樣的問題，就是「不吸菸」女性得到肺癌的機率在增加，各國也紛紛在尋找發生原因。

除了炒菜的油煙、基因遺傳、二手菸、職業傷害，還有空氣汙染等都可能是致病原因。北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰表示，「PM2.5已經被WHO認為是一級的致癌物，PM2.5很小，它可以一路穿越我們的黏膜、咽喉、氣管，直接抵達我們肺泡。」

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲肺癌又被稱為是沉默的殺手，一但有明顯症狀出現時，可能已發展至中後期或末期了。（圖／免費圖庫Pixabay）

肺癌又被稱為是沉默的殺手，早期肺癌幾乎沒有症狀，有近75%的肺癌病患發現罹患癌症時，可能已發展至中後期、甚至末期症狀，恐怕也轉移其他器官。民眾想要預防肺癌，可能就要定期接受Ｘ光、電腦斷層掃描等健康檢查。

此外，醫生也提醒，因為肺癌症狀沒有特異性，其他疾病也可能出現類似病症，除了高危險群應定期檢查，一旦生活中出現「咳嗽持續兩週以上、胸悶或胸痛、呼吸發喘或困難、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部淋巴結腫大、體重突然下降、食慾不振、咳血」等症狀的人，就要儘早就醫檢查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：肺腺癌,肺癌,馬如龍,國病

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