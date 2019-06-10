前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

▲環境保護署副署長詹順貴。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨內總統初選「英德大戰」，前環保署副署長詹順貴9日在臉書以1586字，說明他對蔡英文、賴清德二位的近身觀察，內容批評賴清德獨斷且毫無遠見，一旦當上國家元首，掌握完全陌生的國防外交，會是更大災難。

民進黨於10日晚間至14日將進行初選民調，詹順貴則在臉書上發文，比較他擔任閣員期間，近身對蔡英文與賴清德的觀察。他說，從高中、大學、服兵役期間，都因未因壓力而加入國民黨，出社會也沒有加入民進黨，只有短暫加入算是環保團體的綠黨。

對於當初會從社運人士進入體制，詹順貴說這是一個意外，當時受邀去向時任民進黨智庫執行長林全報告台灣環評制度的問題時，在二次報告後，因為由林全組閣，就希望他進到體制，直接負責調整環評制度，「在此之前，印象中幾乎沒有跟小英講過話，甚至還投稿批評她過度向大型企業靠攏」。

在2016年4月22日的地球日，環團都會想要拜會總統，當時環團拜訪了尚未就任的蔡英文。詹順貴說，蔡英文在致詞的時候說，林全當時告訴她，邀請詹順貴擔任環保署副署長時，她心顫抖了一下，後來覺得很好，可以做為執政團隊與公民社會對話的橋樑。

針對蔡英文與賴清德的比較，詹順貴說，蔡英文確實有時候太想面面俱到，而兩邊得罪，婚姻平權、勞基法的修正，就因此付出慘痛代價，但反過來說，其實她很能傾聽多元意見，可以就事論事討論，也能因而調整政策、步伐或期程，「但自2012年敗選後，勤走各界，與企業、公民社會溝通，所擘畫的改革方向與決心，則沒有動搖。」

詹順貴指出，他曾幾次被找去報告某些重要政策進度、執行情形與外界反應，蔡英文也會提供來自國安情資的分析，要求注意因應；此外，如果時間上允許，他也可以自由額外講一些可能在社會上引起重大爭議的事，如果蔡英文跟幕僚認為重要、有道理，就會進一步了解，並提醒相關部會審慎處理。

詹順貴認為，蔡英文作為國家元首，她仍兼聽不同意見與多元聲音，縱使跟她淵源極為有限的對象，「這樣的人當國家元首，台灣才不會威權復辟」。

至於賴清德，詹順貴表示，從他因為支持對象沒有贏取議長之位，便藉詞無故拒絕進台南市議會進行施政報告與備詢開始，就已充分顯露，愛面子遠勝於遵守法治。

在他行政院長任內，詹順貴表示，不知是幕僚、經濟部提供錯誤的資訊，深澳電廠的環差通過，都已經引起軒然大波，「他還用『乾淨的煤』、『北部缺電』等理由火上澆油，明明已經燒到新北蘇貞昌、台北選情，甚至延燒到宜蘭跟桃園，總統府跟行政院大部分政務官都希望趕快喊停，獨獨他一人固執己見」。

詹順貴表示，後來賴清德先是突然公開喊出希望桃園觀塘的三接環差要在9月底通過，跟著又再公開講要「三接換深澳電廠」，做為負責環評的他，不僅只能從新聞得知，還被要求密切排審環評大會，非配合讓三接環差通過不可，「不願配合，只能公開辭職明志，也因而更加得罪新潮流。」

詹順貴說，有關三接環差的內部討論，包括他在內的相關部會政務官與會，竟然沒有廣泛、充滿討論的自由，只能說明與職掌相關的部分。而賴清德直接說環保署只能講環評的問題如何克服，農委會只能講藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態問題如何解決，「其他如替代方案、社會輿情的政治效應，都不需要多講。」

詹順貴認為，這種行事風格，只會讓爭議問題越弄越大而已，根本無法舒緩爭議，遑論實質解決問題，且據他了解，賴清德要在立法院公開講用三接換深澳電廠前，也極可能沒有事先知會同黨的鄭文燦市長，「所幸，鄭文燦四年執政績效好，選情沒有明顯受到衝擊。」

詹順貴接著說，賴清德曾一度把總統非常重要的能源轉型政策中的2025年能源配比，從50:30:20，大筆一揮突然改成80:20，竟連經濟部(能源局)都事先不知道，也沒意識到一旦讓外界獲悉，又將引起軒然大波。但賴卻可以未經討論且未經評估可能引發的效應，就擅改總統能源政策；甚至1124大敗之後，一度發言重新擁核。

詹順貴最後批評，賴清德這樣獨斷且毫無遠見的人，一旦當上國家元首，進一步掌控完全陌生的國防與外交，會不會是更大災難呢？