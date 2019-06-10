　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲環境保護署副署長詹順貴。（資料照／記者林敬旻攝）

▲環境保護署副署長詹順貴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨內總統初選「英德大戰」，前環保署副署長詹順貴9日在臉書以1586字，說明他對蔡英文、賴清德二位的近身觀察，內容批評賴清德獨斷且毫無遠見，一旦當上國家元首，掌握完全陌生的國防外交，會是更大災難。

民進黨於10日晚間至14日將進行初選民調，詹順貴則在臉書上發文，比較他擔任閣員期間，近身對蔡英文與賴清德的觀察。他說，從高中、大學、服兵役期間，都因未因壓力而加入國民黨，出社會也沒有加入民進黨，只有短暫加入算是環保團體的綠黨。

對於當初會從社運人士進入體制，詹順貴說這是一個意外，當時受邀去向時任民進黨智庫執行長林全報告台灣環評制度的問題時，在二次報告後，因為由林全組閣，就希望他進到體制，直接負責調整環評制度，「在此之前，印象中幾乎沒有跟小英講過話，甚至還投稿批評她過度向大型企業靠攏」。

在2016年4月22日的地球日，環團都會想要拜會總統，當時環團拜訪了尚未就任的蔡英文。詹順貴說，蔡英文在致詞的時候說，林全當時告訴她，邀請詹順貴擔任環保署副署長時，她心顫抖了一下，後來覺得很好，可以做為執政團隊與公民社會對話的橋樑。

針對蔡英文與賴清德的比較，詹順貴說，蔡英文確實有時候太想面面俱到，而兩邊得罪，婚姻平權、勞基法的修正，就因此付出慘痛代價，但反過來說，其實她很能傾聽多元意見，可以就事論事討論，也能因而調整政策、步伐或期程，「但自2012年敗選後，勤走各界，與企業、公民社會溝通，所擘畫的改革方向與決心，則沒有動搖。」

詹順貴指出，他曾幾次被找去報告某些重要政策進度、執行情形與外界反應，蔡英文也會提供來自國安情資的分析，要求注意因應；此外，如果時間上允許，他也可以自由額外講一些可能在社會上引起重大爭議的事，如果蔡英文跟幕僚認為重要、有道理，就會進一步了解，並提醒相關部會審慎處理。

詹順貴認為，蔡英文作為國家元首，她仍兼聽不同意見與多元聲音，縱使跟她淵源極為有限的對象，「這樣的人當國家元首，台灣才不會威權復辟」。

至於賴清德，詹順貴表示，從他因為支持對象沒有贏取議長之位，便藉詞無故拒絕進台南市議會進行施政報告與備詢開始，就已充分顯露，愛面子遠勝於遵守法治。

在他行政院長任內，詹順貴表示，不知是幕僚、經濟部提供錯誤的資訊，深澳電廠的環差通過，都已經引起軒然大波，「他還用『乾淨的煤』、『北部缺電』等理由火上澆油，明明已經燒到新北蘇貞昌、台北選情，甚至延燒到宜蘭跟桃園，總統府跟行政院大部分政務官都希望趕快喊停，獨獨他一人固執己見」。

詹順貴表示，後來賴清德先是突然公開喊出希望桃園觀塘的三接環差要在9月底通過，跟著又再公開講要「三接換深澳電廠」，做為負責環評的他，不僅只能從新聞得知，還被要求密切排審環評大會，非配合讓三接環差通過不可，「不願配合，只能公開辭職明志，也因而更加得罪新潮流。」

詹順貴說，有關三接環差的內部討論，包括他在內的相關部會政務官與會，竟然沒有廣泛、充滿討論的自由，只能說明與職掌相關的部分。而賴清德直接說環保署只能講環評的問題如何克服，農委會只能講藻礁、柴山多杯孔珊瑚等生態問題如何解決，「其他如替代方案、社會輿情的政治效應，都不需要多講。」

詹順貴認為，這種行事風格，只會讓爭議問題越弄越大而已，根本無法舒緩爭議，遑論實質解決問題，且據他了解，賴清德要在立法院公開講用三接換深澳電廠前，也極可能沒有事先知會同黨的鄭文燦市長，「所幸，鄭文燦四年執政績效好，選情沒有明顯受到衝擊。」

詹順貴接著說，賴清德曾一度把總統非常重要的能源轉型政策中的2025年能源配比，從50:30:20，大筆一揮突然改成80:20，竟連經濟部(能源局)都事先不知道，也沒意識到一旦讓外界獲悉，又將引起軒然大波。但賴卻可以未經討論且未經評估可能引發的效應，就擅改總統能源政策；甚至1124大敗之後，一度發言重新擁核。

詹順貴最後批評，賴清德這樣獨斷且毫無遠見的人，一旦當上國家元首，進一步掌控完全陌生的國防與外交，會不會是更大災難呢？

ET快訊
星巴克入駐逢甲商圈30天收攤！「黃金店面」高額租金曝光
雨區擴大！北北基15縣市大雨特報　注意雷擊、強陣風

關鍵字：2020總統,2020總統大選,民進黨,總統府,賴清德,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

最貴海中Uber！搭一次台幣6萬5千　澳洲期間限定「共享潛水艇」

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

婦人雙腳懸空坐頂樓外牆　警從後面熊抱…她放聲大哭

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票、16個項目

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不..

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹..

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

港反送中遊行　警民衝突濺血

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上..

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

韓、郭等5人納初選名單　716..

港人湧入蔡臉書：台灣別變下個香..

國六延花蓮被批　韓：花蓮人的心..

選後不曾「謝謝」　韓：我會檢討

段宜康喊話：蔡、賴誰輸了也不能..

更多熱門

相關新聞

G20共識貿易戰惡化威脅全球　郭台銘點名這日期：台灣的轉捩點

中美貿易戰持續延燒，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，針對中美貿易戰的走勢，端視中美能否在6月28日的大阪會議上達成協議，其結論也將成為全球及台灣經貿的關鍵轉捩點。

獨派廣告稱小英作弊　民進黨駁斥

國六東延　蔡正元：沒有問題！

柯P爆民調大贏韓　蔡英文：市民希望多談市政

國軍過去跟國民黨在一起？蔡英文：是威權時代

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面