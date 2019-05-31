多瑙河觀光船翻覆！南韓旅客7死19失蹤　文在寅：出動世越號救難隊

▲多瑙河觀光船翻覆21人下落不明。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

匈牙利布達佩斯觀光船「美人魚號」（Hableany）29日遭後方船隻撞擊沉沒，當時船上的南韓旅遊團33人與2名船員全部落海，截至目前僅有7人獲救，還有7人遇難以及21人下落不明。布達佩斯警方發出聲明表示，事故當時沒有任何一人穿著救生衣，加上連日豪雨讓多瑙河水勢湍急，增添了救援難度。南韓總統文在寅第一時間要求立刻投入救災人力，甚至出動「世越號」的海軍救援組前往當地。

▲肇事的船隻上留下明顯撞擊痕跡。（圖／達志影像／美聯社）



▲高水位增加救援難度。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓聯社報導，文在寅在事故當天立刻召開緊急對策會議，除了成立應變小組派出第一批救援隊外，也增派曾經救援「世越號」的海軍救難組成立第二批救援隊，希望能在全力搶救失蹤南韓遊客外，也要確保搜救人員的安全。南韓外交部發言人金仁澈在記者會上表示，外交部長康京和在事故當天隨即啟程前往匈牙利，將與當地政府合作展開救援。

負責這次行程的南韓「Very Good Tour」旅行社專務理事李相武指出，該旅行團正在進行為期9天的歐洲行程，預計從克羅埃西亞出發，途經斯洛伐克、捷克、匈牙利、奧地利，最後從德國返回南韓，沒想到卻在行程第5天出事。李相武說，大部分的旅客都是中年人，年紀最大為70歲，最小的僅有6歲且已確認遇難，「旅行社已安排40名旅客家屬，在31日之前前往布達佩斯。」

▲南韓「Very Good Tour」旅行社專務理事李相武鞠躬致歉。（圖／達志影像／美聯社）



▲民眾在事故地點獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

郵輪公司「Panorama Deck」發言人托特（Mihaly Toth）表示，「美人魚號」自2003年航行至今，每年也都會定期進行維護，「每天都有成千上萬的船在多瑙河上航行，但從未發生如此重大的事故。」而該遊艇最多可以容納60人。布達佩斯警察局（Budapest Police Department）聲明表示，目前已請下游船隻停止作業，以利後續搜救進行

《紐約時報》指出，「美人魚號」是遭到船隻重擊船尾後當場翻覆，不過接連幾天的降雨讓多瑙河水位高漲，且湍急的水流也阻礙了搶救工作，搜救隊正在多瑙河下流沿岸搜索。肇事船隻「維京西根號」（Viking Sigyn）的船長也已經遭到逮捕，目前正在進行問訊調查。

▲▼搜救隊全力搜索，並出動大型機具試圖將沉船吊起。（圖／路透）

