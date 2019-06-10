回應「川習會」舉辦　陸外交部：若平等協商我們大門敞開

▲川習會有可能在於6月27日至30日，於日本大阪舉行G20峰會再次上演。（組圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

面對中美貿易磋商陷入泥沼，美國多次表示期待安排兩國元首在6月底的日本大阪G20上會晤，對此大陸外交部發言人耿爽重申，中方的態度是明確的，不想打，也不怕打貿易戰。他強調「如果美方願意平等協商，我們大門敞開」，並稱若有會晤的具體消息，中方將即時公布。

自美國5月初啟動對華商品加徵關稅，以及針對華為等通訊業的禁令後，兩國貿易磋商進度陷入停滯，中國除在日前發表針對貿易戰立場《白皮書》外，據外媒報導，中國政府上週還召集美國、英國和韓國的科技公司代表在北京開會，警告他們不要配合美國政府對中國企業的禁售令，否則將面臨嚴重的後果。

▲華為等中國科技業者遭美國封殺。（圖／路透）

面對媒體提問，大陸外交部發言人耿爽今天表示，「我們也注意到，美方一直聲稱將視大阪峰會期間會晤情況，來決定下一步在經貿問題上的舉措」。

對此，耿爽強調，關於中美經貿摩擦和磋商，我們態度是明確和堅定的，中方不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，我們大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底。

至於中方是否在北京與外資企業開會，耿爽首先稱「並不掌握具體情況」，但他也說，中國的主管部門同在華投資運營的外國企業見面、交換意見很正常。

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

耿爽繼續強調，中國對外開放的大門只會越開越大，我們致力於不斷優化和改善投資營商環境，為外商營造一個更加有利友善的投資運營環境。歡迎外國企業一如既往的到中國來投資興業，分享中國發展的機遇和紅利。