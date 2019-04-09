　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼文在寅內閣改組。（圖／青瓦台）

▲ 文在寅頒發任命狀後表示，期待新任官員發揮行政實力。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅8日不顧在野黨強烈反對，任命5個部署的新任長官後頒發任命狀，聽取他們的就職演說後，完成大規模內閣改組。而文在寅自2017年5月上任以來，在國會不放行的狀況下任命的官員人數也增加至10人。

文在寅8日上午批准中小風險投資企業部部長被提名人朴映宣、統一部部長被提名人金煉鐵及此前已獲批准的行政安全部部長陳永、文化體育觀光部部長朴良雨、海洋水產部部長文成赫即日起正式就職，今（9）日首度出席國務會議。

朴映宣及金煉鐵的任命案遭最大在野黨「自由韓國黨」強烈反對，《韓聯社》指出，朝野衝突料將因此加劇。青瓦台高層日前則表示，文在寅希望趕在10日出訪美國前完成內閣改組；有鑑於時間緊迫，青瓦台仍不顧反對聲浪，依照法定程序完成批准。

《紐西斯》報導，若將朴映宣及金煉鐵列入計算，文在寅任內未經國會放行就獲任命的部長級官員已達10人，與過去的政府相較之下並非小數目。未做滿5年就下台的前總統朴槿惠在未提交報告書的狀況下任命10名部長級官員，李明博政府時期多達17人，盧武鉉時期則只有3人。

文在寅3月13日向國會提交7名部長被提名人的人事聆訊申請案，朝野隨後於25至27日間完成所有聆訊會，撰寫朴良雨、文成赫及陳永的聆訊報告；但7人中的趙東浩、崔正浩、金煉鐵及朴映宣卻引起資格不符的爭議，使政局陷入膠著。

科學技術情報通信部部長被提名人趙東浩遭爆參加海外的假學會，國土交通部部長被提名人崔正浩則爆出投資房產爭議，令朝野爭吵不休。時隔24天，文在寅31日取消提名趙東浩，也是他上任以來首度撤回提名案，但並未對金煉鐵及朴映宣的提名案讓步；崔正浩則主動放棄提名。

ET快訊
《復仇者4》1分鐘正片畫面！驚奇隊長遭嗆「拋棄地球10年」
熬夜暴肥！超過23點才睡「6系統全爛光」　你慘中幾樣？
「1女3男」極樂毒趴！3男大生裸身猝死　「手緊握肥皂」倒地
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：內閣改組,文在寅,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭　竟是護士忘記取出

文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

非洲首富領3億放車上...「看一夜」存回銀行！原因曝光網直呼：超狂

他在祖克柏家附近撿破爛！靠矽谷富豪垃圾維生　每周進帳9000元

雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

人類首張黑洞照片10日曝光　台北等6城市晚間9點同步發布

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭　竟是護士忘記取出

文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

非洲首富領3億放車上...「看一夜」存回銀行！原因曝光網直呼：超狂

他在祖克柏家附近撿破爛！靠矽谷富豪垃圾維生　每周進帳9000元

雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

人類首張黑洞照片10日曝光　台北等6城市晚間9點同步發布

蔡英文嗆不怯戰民進黨恐分裂　柯文哲：很高興我不是民進黨

快訊／熱爆！南高屏亮「高溫黃燈」飆36°C↑　再熱1天後就大變天

酸王浩宇「草包」　葉元之籲黨團結：支持韓，不用傷害朱！

狂翻洗衣店內包包！他爽拿10萬瞄監視器　失主苦等1個月...

中職／桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

蟻后每隻3200元！　彰化男網路直播賣進口有害螞蟻挨告

害建商虧8億...新北議員金中玉被毆成重傷　同仁：被揍不只一次

伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

4歲童便褲子遭罰站45分鐘　家長怒告幼教師妨害自由

行程喊卡！朱立倫隨大甲媽祖遶境　暈眩、肌肉間歇抽筋疑「中暑」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

全球首創「同意保險套」！2人4..

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身..

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

17歲富少掌聲片外流！遭勒索1..

親手挖屍體！他們為過世家人穿新..

砸46萬賄賂送女讀名校！影后認..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

日圓紙鈔20年首改版　福澤諭吉..

抗藥菌致死率6成　5成病患90..

即／美將伊朗革命衛隊列恐怖組織

更多熱門

相關新聞

10大世界第一　日本人卻只想隱藏！

認真、勤勉的日本人在國際上普遍有著好印象，然而，日本平台The Mystery公布的一項「日本十大世界第一」卻一點也不令人高興，反而讓日本人相當羞愧。

南韓發布全國性日本腦炎警報

日圓紙鈔20年首改版　福澤諭吉換「資本主義之父」

首批F-35部署南韓具備「精確斬首」能力

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元售別墅

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面