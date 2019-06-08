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社會 社會焦點 保障人權

賽車手欠債不還猛踩油門　擋風玻璃慘遭「浩克捶」打穿2個洞

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▲▼板橋區一處私人停車場有民眾要開車發現，共有12部汽車前後擋風玻璃遭人持磚頭砸破。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲王男的車子後擋風玻璃被陪同林女討債的魏男徒手敲破。（示意圖與本案車輛無關／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

業餘賽車手王姓男子因和前女友有債務糾紛，前女友為了討債，找魏姓男子去保護她，結果魏男站在王男駕駛的車輛後方，突然聽到催油門的聲音，伸出雙手往前一擋，竟猶如電影《浩克》情節，直接貫穿後擋風玻璃，打出兩個大洞，王男嚇得控告魏男恐嚇，但台北地檢署認為，魏男應是情急出拳，罪嫌不足，處分不起訴。

▲▼2輛MINI在國道3號競速，翻覆在新店隧道前。（圖／記者孫曜樟翻攝）

▲王男曾與人在國道3號競速翻覆。（圖為資料照／記者孫曜樟翻攝）

王男曾因在碧潭與人競速翻車而登上新聞版面，他遇到的這起神力破窗案，發生在2018年12月5日晚上9點半左右，王男指控，他原本和林姓前女友相約台北市西門町西寧南路，商討債務問題，他單獨開車赴約，林女卻教唆魏男去敲破他的車子後擋風玻璃，讓他心生畏懼，因此要告林女和魏男涉嫌恐嚇等罪。

但林女表示，因為之前多次討債不成，且有被攻擊經驗，所以找了魏男去保護她，她也只是要魏男「埋伏在旁邊轉角柱子，有危險的話再出來救我」；而身材中等一般的魏男則稱，他在旁邊看到林女轉身離開時，原本坐在車上的林男下車，所以他也上前。

恐嚇、威脅、害怕。（圖／達志／示意圖）

▲王男聲稱後擋風玻璃被打破，害他心生畏懼，要告恐嚇。（示意圖／達志）

魏男向檢警表示，當時林男看到他就回車上，他則站到車子後面，此時林男踩油門，魏男聽到加油聲，直覺是林男要倒車，情急之下用手去敲車窗，提醒林男後面有人，因為是往前推，沒有控制力道，沒想到「雖然只有敲一下，但是車窗也是破掉」。

因現場沒有監視器拍下事發經過，檢察官認為有必要安排雙方對質，但王男屢傳不到，經向警方確認，當晚找到魏男時，的確雙手都流了很多血，王男的後擋風玻璃也有2個平行的大洞，判斷魏男當時的確是在車後方，情急下徒手敲擊，並無恐嚇犯意，而王男又沒提告毀損罪，因此處分不起訴魏男和林女。

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關鍵字：業餘賽車,欠債,談判,浩克,恐嚇,毀損

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