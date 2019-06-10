蘋果信義A13直營店開幕倒數！官網推果粉專屬桌布

▲蘋果信義A13直營店將於15日開幕。（圖／記者李毓康攝）

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司在台灣第二家直營店將於本周六（15日）正式與大家見面，除了官網有提供專屬的桌布供果粉下載外，現在蘋果自家地圖上已經可以看到該直營店的相關資訊。

日前蘋果零售主管Deirdre O'Brien在自己的Instagram帳戶上揭露了開幕消息蘋果信義A13直營店的開幕日期，他在IG上寫著「我們很高興地宣布Apple信義店將於6月15日開放！我們在台灣的第二家店即將為客戶服務。」

有別於先前台北101直營店開幕前採用的中式大紅色系當宣傳主視覺，這次信義A13直營店的宣傳主視覺採用簡單的設計，利用自家蘋果標誌代表「台」，形成獨具風格的「台北」，並搭配「創意在此登台」的簡單標語。蘋果也特別為果粉推出這個主視覺的的專屬桌布，放在官網供果粉下載，據《ETtoday新聞雲》記者實測，只有蘋果產品能下載這一系列桌布。

▲蘋果信義A13直營店開幕倒數，官網推專屬桌布。（圖／翻攝蘋果官網）

除了宣傳主視覺不同外，信義A13直營店的外觀設計也與台北101直營店明顯不同，原先的直營店僅是台北101內的店面，而信義A13則為獨立且完整的建築，雖然外觀看似扁平，不過實際的店面是「向下發展」，兼具透明感與科技感，大片屋頂將是設計主體，預計15日開幕後將會成為信義區最新的熱門打卡點。目前蘋果自家的地圖已能看到信義A13直營店的資訊。

▲蘋果地圖已能看到信義A13直營店的相關訊息。（圖／翻攝蘋果官網）

根據蘋果官方先前指出，這次為了信義A13直營店開幕 Today at Apple特別準備了「創意在此登台」系列課程。台北匯聚了歷史與科技人文的思維，滋養出豐沛的創意人才引領未來。

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