台北101首開放台灣最高「戶外101樓」　花3000元直接攻頂免排隊

▲101今宣佈開放全台最高戶外樓層體驗方案 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣最高樓101今（6／13）宣佈，首度開放460公尺「戶外觀景台SKYLINE 460」，比現在89樓觀景台還要高上10層樓，還能享受戶外涼風跟雲層「近距離接觸」，該層樓觀景台以套票方式販售，包括快速通關、室內外觀景台門票、拍照服務、雲朵咖啡與紀念品，單人售價3,000元。

▲套票售價3000元，能體驗戶外觀景 。（圖／台北101提供）

近年因大陸赴台觀光客減少，台北101觀景台參觀人數受到影響，自2015年創下人潮數新高後，來訪客直降75萬人，觀景台這幾年積極佈局，推出夜宿、派對與音樂會等活動，今台北101大樓則宣佈將「更上10層樓」，開放頂樓尖塔下的戶外樓層，每天限量36名，讓民眾從不同角度看台北。

▲在戶外樓層往上看，尖塔近在眼前。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101觀景台去年到訪人次約213萬，其中外國觀光客佔90%，國人佔10%，今再開放高度達460公尺的特殊樓層，不僅可以享受最高的景觀，還能直接感受戶外高空的風力與陽光，預計將刺激國人來客數成長20%。

除了開放全新樓層之外，在觀景台入口處也打造出「驚艷台灣」展區，透過大型螢幕播放台灣風景與風土人文，讓每個進場民眾都能感受在地之美。