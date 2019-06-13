　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台北101首開放台灣最高「戶外101樓」　花3000元直接攻頂免排隊

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲101今宣佈開放全台最高戶外樓層體驗方案 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣最高樓101今（6／13）宣佈，首度開放460公尺「戶外觀景台SKYLINE 460」，比現在89樓觀景台還要高上10層樓，還能享受戶外涼風跟雲層「近距離接觸」，該層樓觀景台以套票方式販售，包括快速通關、室內外觀景台門票、拍照服務、雲朵咖啡與紀念品，單人售價3,000元。

▲101戶外樓層 。（圖／台北101提供）

▲101戶外樓層 。（圖／台北101提供）

▲101戶外樓層 。（圖／台北101提供）

▲套票售價3000元，能體驗戶外觀景 。（圖／台北101提供）

近年因大陸赴台觀光客減少，台北101觀景台參觀人數受到影響，自2015年創下人潮數新高後，來訪客直降75萬人，觀景台這幾年積極佈局，推出夜宿、派對與音樂會等活動，今台北101大樓則宣佈將「更上10層樓」，開放頂樓尖塔下的戶外樓層，每天限量36名，讓民眾從不同角度看台北。

▲台北101開放全台最高戶外樓層。（圖／記者蔡惠如攝）

▲在戶外樓層往上看，尖塔近在眼前。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101觀景台去年到訪人次約213萬，其中外國觀光客佔90%，國人佔10%，今再開放高度達460公尺的特殊樓層，不僅可以享受最高的景觀，還能直接感受戶外高空的風力與陽光，預計將刺激國人來客數成長20%。

除了開放全新樓層之外，在觀景台入口處也打造出「驚艷台灣」展區，透過大型螢幕播放台灣風景與風土人文，讓每個進場民眾都能感受在地之美。

ET快訊
謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛：怪不到你身上
何韻詩肉身對抗香港鎮暴部隊！1人保護60平民…英勇片瘋傳
蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原則不變

關鍵字：台北101,觀景台,460公尺,戶外樓層,台灣最高,SKYLINE 460

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

決戰618年中慶！神手搶到iPhone XS 64G　現省超過2萬

台北101首開放台灣最高「戶外101樓」　花3000元直接攻頂免排隊

618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

決戰618年中慶！神手搶到iPhone XS 64G　現省超過2萬

台北101首開放台灣最高「戶外101樓」　花3000元直接攻頂免排隊

618年中慶！衝動結帳母湯啦　內行人曝無痛支付密技

【廣編】凱擘前進夏季創業加盟展　推店家防護免費體驗

擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

與法國時尚同步！我的美麗日記「巴黎時裝週VIP限定禮盒」限量7000組

桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

【廣編】SUGAR手機最新代言人！「蓋兒」超萌亮相

當年婆婆一句話...3寶媽擁16年幸福婚姻　自爆姻緣「有一個祕密」

中山分局歡度警察節　分局長一首「感恩的心」...感謝同仁

逛街累了就能吃！MINI MAMAK檔插旗新光三越南西店3館　6/14開賣

小英是民進黨的「桶箍」　黃偉哲：希望選後「蔡賴會、蔡賴合」

贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場

日職／郭俊麟戰巨人　陽岱鋼先發上演台灣內戰

騎士挖角大學女籃女教頭　擔任助理教練史上首例

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

蔡英文年輕族群、女性選民具優勢　柯文哲60歲以上支持僅個位數

輕熟女誤信詐騙電話臨櫃著急匯款　警、銀聯手攔阻

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

消費熱門新聞

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

星巴克咖啡星冰樂升級　限定5天..

桃園台茂5千坪「約會地標」年底..

台灣味道被遺忘　美食部落客集氣

618年中慶！內行人教無痛支付

東森購物網路營收　多元通路之冠

婆媽最愛！Jamie Oliv..

免費吃一年！肯德基重量級套餐來..

流汗無異味　擺脫「臭」名就靠它

101首開台灣最高戶外樓層要價..

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提..

星巴克連續2天「限4小時」買1..

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

另類台灣之光是你從小看到大的它

更多熱門

相關新聞

信義計畫區超豪宅 潛銷首月收訂3成

台北101、國泰置地，還有今年啟用的南山大樓，三大國際Ａ級商辦讓台北市信義計畫區與世界接軌，區域內更有多家精品百貨公司，名流富豪人士聚集，土地寸土寸金炙手可熱。

蘋果信義A13直營店開幕倒數！官網推果粉專屬桌布

攻頂台北101　羅杰杜彼辦錶展　

計畫251億「收購101」馬國富豪李深靜過世

李準基喊「我愛你們」隔空獻飛吻

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面