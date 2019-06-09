妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男寶寶　丈夫淚：我們看見了奇蹟

▲威利斯作為哥哥和嫂嫂的代理孕母，成功生下健康男寶寶。（圖／翻攝自IG／pj.willis）
國際中心／綜合報導
美國一名31歲的女子霍莉（Hollie Hepler）年輕時被診斷出無法懷孕生子，她的丈夫喬（Joe Hepler）並沒有因此放棄，持續尋求生育的可能性，後來喬的妹妹威利斯（PJ Willis）主動提議要當「代理孕母」，經過3年的研究與努力，終於生下了可愛的男寶寶。
根據《ABC》報導，霍莉在16歲時就被診斷出患有Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser（MRKH）綜合症，一種導致陰道和子宮發育不全或不存在的疾病，不過醫生表示，雖然她沒有子宮，但卵巢的功能很完全，仍然可以產生卵子。
霍莉回憶，這個診斷讓她陷入了10年以上的恐懼，儘管完全不敢想像自己可以當個媽媽，但她仍然想要孩子。她在20多歲時遇到現在的丈夫喬，並坦承沒有生育能力，希望喬可以放棄和她在一起，不過喬仍然堅定地和她走下去。
霍莉和喬在2014年結婚，婚後一年的某天，喬的妹妹威利斯突然來訪，並告訴他們，她願意當代理孕母。威利斯是一名急診室護士，現在的她和丈夫已經有2個分別為2歲和3歲的女兒，她表示，在生孩子前發現霍莉無法生育後，腦海裡就曾想過為霍莉做些什麼，而在擁有自己的小孩後，也讓她更有信心可以為哥哥和嫂嫂孕育新生命。
霍莉經過了3年的研究，期間遇到許多挫折，終於在2018年初遇到生育醫學先驅，科羅拉多生育醫學中心的創辦人斯庫克拉夫特博士（William Schoolcraft），經過諮詢後，確定「代理孕母」是可行的辦法後，霍莉和喬都哭了，因為他們將可能擁有一個孩子。
後來，霍莉和威利斯分別為這個共同目標奔波，霍莉準備好卵子和喬的精子，接著威利斯在接近霍莉進行體外受精（IVF）過程結束時接受注射準備懷孕。就在去年9月，霍莉和喬的嬰兒胚胎被轉移到威利斯的子宮，不久，終於確定懷孕了。
這兩對夫妻組成了一個團體「Will Baby Hep」，因為他們一起促成了威利斯的懷孕，同時她們也透過募資網站向全世界的人們訴說這個故事，也籌措到了1.4萬美元（約台幣43萬元）協助他們支付醫療費用。終於在6月初，威利斯生下了喬的兒子，他們取名為「Jarrell Clayton Hepler」，其中有著威利斯名字裡的「JC」。
這個健康男寶寶的誕生，讓霍莉與喬喜極而泣，認為這是一場奇蹟，原本不可能擁有孩子的他們，看著一切的努力與成功，而這個結果讓他們感受到無比的快樂。
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One month until we meet baby cousin! We don’t take one bit of this miracle from heaven for granted. I feel like I haven’t said it enough but we are incredibly thankful for the team @ccrmfertility. They are the best and more than worth the flight across the country (some people fly across the world to see them!). They follow the gold standard every step of the way. They help navigate through every obstacle and make you feel like you are their only patient. They’re just SO good at what they do and we’re beyond grateful. #TeamBabyHep #growingbabycousin #ccrmfertility