妻子沒子宮！妹妹借肚生下可愛男寶寶　丈夫淚：我們看見了奇蹟

▲威利斯作為哥哥和嫂嫂的代理孕母，成功生下健康男寶寶。（圖／翻攝自IG／pj.willis）

國際中心／綜合報導

美國一名31歲的女子霍莉（Hollie Hepler）年輕時被診斷出無法懷孕生子，她的丈夫喬（Joe Hepler）並沒有因此放棄，持續尋求生育的可能性，後來喬的妹妹威利斯（PJ Willis）主動提議要當「代理孕母」，經過3年的研究與努力，終於生下了可愛的男寶寶。

根據《ABC》報導，霍莉在16歲時就被診斷出患有Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser（MRKH）綜合症，一種導致陰道和子宮發育不全或不存在的疾病，不過醫生表示，雖然她沒有子宮，但卵巢的功能很完全，仍然可以產生卵子。

霍莉回憶，這個診斷讓她陷入了10年以上的恐懼，儘管完全不敢想像自己可以當個媽媽，但她仍然想要孩子。她在20多歲時遇到現在的丈夫喬，並坦承沒有生育能力，希望喬可以放棄和她在一起，不過喬仍然堅定地和她走下去。

霍莉和喬在2014年結婚，婚後一年的某天，喬的妹妹威利斯突然來訪，並告訴他們，她願意當代理孕母。威利斯是一名急診室護士，現在的她和丈夫已經有2個分別為2歲和3歲的女兒，她表示，在生孩子前發現霍莉無法生育後，腦海裡就曾想過為霍莉做些什麼，而在擁有自己的小孩後，也讓她更有信心可以為哥哥和嫂嫂孕育新生命。

霍莉經過了3年的研究，期間遇到許多挫折，終於在2018年初遇到生育醫學先驅，科羅拉多生育醫學中心的創辦人斯庫克拉夫特博士（William Schoolcraft），經過諮詢後，確定「代理孕母」是可行的辦法後，霍莉和喬都哭了，因為他們將可能擁有一個孩子。

後來，霍莉和威利斯分別為這個共同目標奔波，霍莉準備好卵子和喬的精子，接著威利斯在接近霍莉進行體外受精（IVF）過程結束時接受注射準備懷孕。就在去年9月，霍莉和喬的嬰兒胚胎被轉移到威利斯的子宮，不久，終於確定懷孕了。

這兩對夫妻組成了一個團體「Will Baby Hep」，因為他們一起促成了威利斯的懷孕，同時她們也透過募資網站向全世界的人們訴說這個故事，也籌措到了1.4萬美元（約台幣43萬元）協助他們支付醫療費用。終於在6月初，威利斯生下了喬的兒子，他們取名為「Jarrell Clayton Hepler」，其中有著威利斯名字裡的「JC」。

這個健康男寶寶的誕生，讓霍莉與喬喜極而泣，認為這是一場奇蹟，原本不可能擁有孩子的他們，看著一切的努力與成功，而這個結果讓他們感受到無比的快樂。