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建中生滿級分落榜哭1小時！　台大師憂考招制度釀「反社會」傾向

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▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大教授批評，這次的考招亂象影響學高分落榜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年學測首度改為選考「5選4」，鬆綁考科限制，但卻也因此讓高分族群過多，又沒有鑑別度，導致許多學生在申請入學階段高分落榜，準備再戰指考。台大電機資訊學院院長張耀文指出，考招亂象，逼著連建中學生都有近3分之2的學生要再戰指考，更在上周與一名政務官員談了2小時，因對方兒子的朋友，學測考4科60滿級分，最後落榜，在輔導老師的面哭了一個小時。

張耀文批評，這次的考招亂象影響的不只有建中學生，其他學校也有許多學生高分落榜，一方面許多學校今年參採的科目降低，甚至有171系只採計一科，更有知名大學電機系只採2科，導致第二階甄選爆量，學生都意外落榜。

請繼續往下閱讀...

張耀文說，也許建中學生對自己期望高，因沒有考到理想志願而再戰指考，但是今年指考名額急遽下降 37%，比往年低於三成，「考招制度對學生極為不利」，有損學生權益。更批招聯會沒有同理心，招聯會不懂學生、家長、老師的椎心之痛，「只有當事人知道這種痛苦」，呼籲大考中心、招聯會要有同理心。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大教授氣憤表示，不公的考招制度是把學生逼走，賭博式的制度已影響台灣未來競爭力，更可能讓下一代孩子出走當台勞。（圖／記者季相儒攝）

張耀文也擔心的說到，這樣的考招制度不只影響學生怨氣連連，更可能出現反社會、反國家的傾向。他提到，上周與一名準備考指考的學生聊到若指考依然沒有考上理想成績該如何是好，沒想到該名學生很不屑的表示，「有什麼了不起，真的考不好，我們可以去新加坡、香港、大陸」。

張耀文氣憤表示，不公的考招制度是把學生逼走，賭博式的制度已影響台灣未來競爭力，更可能讓下一代孩子出走當台勞。

張耀文最後也再次與招聯會喊話，「要有同理心、良心」，學生若要參加指考，就必須放棄申請入學結果，這是賭博式的考招，逼著學生在申請入學就要就定位，多少學生因此不敢參加指考，這些種種也再次顯示考招亂源。

對此，建中教務主任蔡哲銘表示，今年建中報考指考有600人，而全校1000多人，因此是不到3分之2，報考人數更與往年差不多，而且不少建中學生對自己期望高，若個人申請未錄取心目中第一志願，儘管已有其他入學資格，仍會放棄分發，再戰指考，雖然今年高分族群確實很多，同一個分數確實塞了很多人，但是對建中學生來說還好，「是那個因，但是不是那個果」。

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