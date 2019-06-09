華聞快遞／陸2018與「中東歐貿易額」增長21%　達822億美元

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

《浙江》陸2018與中東歐貿易額達822億美元 增長21%

2019中國中東歐國家市長論壇7日在浙江寧波舉行。據悉，去年中國大陸與中東歐16國的貿易額增長21%，達到822億美元；在國際直接投資大幅下降的情況下，中國對16國的投資增長67%；中國公民赴中東歐國家旅遊超過140萬人次，中東歐國家來華旅遊達35萬人次。（人民日報）

《深圳》雲端運算產業規模超3600億 相關企業達700家

據悉，2018年，深圳雲端運算產業規模超過了800億元（人民幣，下同，約新台幣3630億元），同比增長33%，擁有包括華為、中興通訊、騰訊等在內的約700家雲端運算企業。華為雲全球市場總裁鄧濤近日表示，5G技術加速了移動化，「海量智慧終端機資料的應用需要一個新的雲架構生態系統支撐，ARM架構能很好地支援應用移動化和終端化的需求。」（中新社）

《香港》5G高段頻譜已分配 冀年內拍賣中段2020推5G服務

大陸工信部6日正式發出5G商用牌照。香港商務及經濟發展局局長邱騰華近日表示，香港5G頻譜安排正在如期進行，高段頻譜已分配，冀年內將中段頻譜拍賣，2020年可推出5G服務；將開放1000個合適的政府場所，作流動網路營辦商安裝無線電基站，首批有250個地點，期望會儘快批出。（中新社）

《北京》端午當天發送旅客1424.5萬人次 增長7.6%

今年端午節（7）大陸鐵路開行旅客列車9349列，其中加開列車741列，共發送旅客1424.5萬人次，與去年端午同比增加100.7萬人次，增長7.6%；8日客流稍有回落，預計發送旅客956萬人次，加開旅客列車540列。（人民日報）

▲山東省青島市。（圖／CFP）

《山東》濟南青島入圍全大陸首批5G城市 5G服務將於9月底前推出

中國電信、中國移動、中國聯通今年將分別在至少40個城市覆蓋網路，並在部分城市推出5G服務，濟南和青島也名列其中。中國移動表示，獲得5G業務經營許可後，中國移動將加快5G網路部署，打造全球規模最大的5G精品網路，大力推進「5G+」計劃，今年9月底前在超過40個城市提供5G服務。（齊魯晚報）

《四川》在大陸率先實施扶貧審計「兩統籌」

為優化資源配置、避免重複交叉審計，審計署成都特派辦和四川省審計廳日前推出大陸首個扶貧審計「兩統籌」操作指引，從六個方面統籌扶貧審計專案和審計組織方式，提升審計監督整體效能，努力實現扶貧審計全覆蓋。今後凡屬成都特派辦、審計廳在四川境內組織開展的扶貧審計工作，均要按照專案實施共謀、審計資料共用、資料分析共推、審計成果共用、審計整改共促和審計力量共配的方式統籌開展。（四川日報）

《福建》福州商務局著力培育打造一批數字服務業產業園

5日召開的產業發展促進大會上，福州市提出以「數字福州」「海上福州」「平台福州」為主攻方向，將創新發展模式和三產招商模式，培育打造一批數位服務業產業園，創造企業集聚發展生態環境，引導電子商務、數位娛樂、人工智慧、資料加工、研發應用、數字城市科技等產業集聚發展，進一步提高服務業發展的規模和速度。（福州日報）

《河南》加力發展「總部經濟」 最高給予1000萬人民幣獎勵

根據《關於鼓勵跨國公司設立地區總部和總部型機構的暫行規定》，經認定的地區總部和總部型機構，將分別給予不超過1000萬元（約新台幣4535萬元）和不超過500萬元的一次性獎勵支持，按40%、30%、30%的比例分3年發放。據悉，該規定的推出促進利用外資政策體系的補充和完善，將會增強境內外客商在河南投資的信心，進而促進河南利用外資工作轉型升級和持續發展，使總部經濟成為當地利用外資的新亮點。（河南日報）

▼河南自由貿易試驗區標誌 。（圖／CFP）