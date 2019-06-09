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北京大學生實測5G！　速度是「4G 10倍」來不及看進度條就好了

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▲北郵何同學測試5G速度。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

▲北郵何同學測試5G速度，直接突破原本500上限。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

大陸中心／綜合報導

5G時代正式來臨，北京郵電大學一名學生實際測試，發現5G平均下載速度達700Mbps，是4G的10倍，下載應用程式、歌曲都極快，來不及看進度條就下完了，看影片也完全不用等，體驗起來真的「真的爽」。

微博帳號「老師好我叫何同學」6日發佈這支測試影片，第一次何同學測試的時候，5G還沒有開放，只檢測到4G的速度，失望而歸；第二次測試時，才真正體會到何謂5G。

▲北郵何同學測試5G速度。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

「這玩意是真的快！平均下載速率在700Mbps左右，上傳在80Mbps左右，幾乎是4G速度的10倍。」何同學驚嘆的說，第一次測了10幾次4G，才花了600兆流量，5G測1次就1200流量。

下載生活類應用APP時，還來不及到下載頁面，就已經結束了，下載大容量的遊戲時，下載速度也保持在每秒60MB左右；下載歌曲更加迅速，不是全空就是全滿狀態；在網路上看影片完全沒有lag，隨便點都可以順暢觀看。

▲北郵何同學測試5G速度。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

而在測試之後，何同學有兩個感想，一是5G的普及真的會優化網路體驗，不管是看影片、玩遊戲都不會再有任何阻礙，二是雲端的運用會成為趨勢，因為5G下載速度已經快趕上SD卡讀取速度，放在雲端跟手機中基本上沒什麼差別了。

而在體驗之後，何同學又回頭思考，進入4G時代5年之間，短影音、直播、二微碼付款改變了現在的生活方式，目前還看不出來5G會有怎樣的轉變，但他也期待「希望在未來，速度會成為5G最無聊的應用」。

▲北郵何同學測試5G速度。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

這篇發文很快在網路上引起討論，影片播放次數2221萬次、轉發17萬8366次。許多網友留言大讚，「同學，大幾了？找工作麼？要不要來我們這」、「無意間看到的。我測評視頻看得不多，突然看到感覺簡直是個做視頻的天才。節奏、剪輯、視頻、結構都好好。還是個大學生，只是做個簡單的測評視頻，厲害厲害。」、「好帥，果然腦子是最性感的器官」。

▲北郵何同學測試5G速度。（圖／翻攝自老師好我叫何同學，下同）

►何同學5G測試影片請點此觀看。 

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關鍵字：5G,老師好我叫何同學,北京郵電大學,4G

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