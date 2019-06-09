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還好川普又轉彎！如果真對墨西哥加關稅　美國人生活開銷暴增8300元

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普宣布無限期延後對墨西哥加徵關稅，消費者與市場都鬆了一口氣。（資料照／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普宣布與墨西哥就移民問題達成協議，因此無限期延後對墨西哥加徵關稅，讓市場鬆了一口氣，因為如果關稅真的上路，美國人將成為最主要受害者，平均每人每年生活成本將一口氣增加264.36美元（約新台幣8300元），直接衝擊就業與消費者的荷包。

NBC News報導，若依照川普原本的計畫，他將自本月10日起對所有墨西哥進口貨品加徵5％關稅，並逐月提高5個百分點直到25％，或是墨西哥管制非法移民的成效能讓川普滿意為止。

美國貿易代表署（USTR）統計，美國2018年自墨西哥進口3465億美元貨物，若以5％計算則為173億美元，主要將由美國的進口商、批發商、零售商和消費者分攤，因此關稅成本最終還是會轉嫁到全體消費者身上。

若關稅達到25％，等同於每年多出865億美元關稅，再以全美人口計算，平均每人每年生活開銷要多支出264.36美元（約新台幣8300元）。受影響最大的可能是汽車銷售業，一輛售價4萬美元（約新台幣125萬元）的新車，有可能漲價1500美元至7500美元（約新台幣4.7萬至23萬元）不等。

除此之外，關稅也可能對就業市場產生影響，因為在北美自由貿易協定（NAFTA）實施後，許多美國企業將廠房或生產線延伸至加拿大和墨西哥，在不同地點分工製造產品。

普渡大學（Purdue University）經濟學教授索德柏瑞（Anson Soderberry）表示，如果供應鏈只是些微調整可能影響不大，但如果這類調整擴大到必須轉移工廠的程度，可能就會衝擊上萬人的生計，影響層面非常巨大。

另據彭博社引用紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）和華府智庫「稅務政策中心」（Tax Policy Center）數據，川普2017年推動的減稅政策使美國家庭每年少繳930美元（約新台幣2萬9173元）的稅金，但光是今年對中國加徵的關稅，就抵銷掉其中的831美元（約新台幣2萬6068元）。

智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員胡夫鮑爾（Gary Hufbauer）指出，如果美國再對墨西哥加徵25％關稅，普通美國家庭每年支出將增加1700美元（約新台幣5萬3000美元），不僅完全抵銷減稅政策帶來的好處，更使普通美國民眾的負擔增加。

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