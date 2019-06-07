走進江蘇／鹽城八大碗　蘇北人舌尖上的兒時記憶

▲鹽城八大碗中，紅燒糯米圓（左）、農家燴土膘一定不能少。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇鹽城報導

適逢端午佳節，各地過節習俗不一，但在華人社會裡親友聚餐必不可少，以大陸蘇北地區為例，過去較為窮困，只要逢年過節就會準備具地方特色的「鹽城八大碗」菜餚，成為當地人舌尖上的兒時記憶。

蘇北是江蘇北部地區的簡稱，包括徐州、連雲港、宿遷、淮安、鹽城等五個地級市，其中鹽城市與台灣淵源相當密切，許多出身鹽城的軍人，在當年隨先總統蔣中正來台，其中就包括前行政院長郝柏村。據統計，目前祖籍為鹽城的台灣人將近10萬。

為傳承鹽城傳統文化，江蘇近年積極培育文化觀光產業鏈，以「鹽城八大碗」為例，就在2017年被工商總局核准，成為大陸首個地方特色系列菜肴的「集體商標」，並設立鹽城八大碗餐飲文化研究中心。

說到這八道「大菜」，主要凝聚蘇北傳統地方風味，由於靠海，特色市「多鮮多湯水」，包括第一道「農家燴土膘」，就是以豬皮、青菜、肉片、魚圓等配料，一同以骨湯煨燉。

第二道紅燒糯米圓，則是因早年地方貧困，在年節殺豬製作炸肉丸時，在其中摻糯米，若一餐吃不完，就會在隔餐將炸肉丸紅燒燉煮，成為家家戶戶的特色菜。

接下來，第三道是「大雞抱小雞」，將雞肉絲與雞蛋或鵪鶉蛋同煮；第四道是「蘿蔔燒淡菜」；第五道則稱為「漲蛋糕」，將蛋塊與蔥薑韭菜同煮，第六道是芋頭蝦米羹、第七道是家常紅燒肉、第八道是紅燒雙鯽魚。

值得注意的是，雖然如今隨文化風俗演變，「八大碗」內容或許各家不一定相同，但前兩道菜農家燴土膘、紅燒糯米圓一定會有，以顯示主人待客的誠心。近年雖地方經濟好轉，但這「鹽城八大碗」已經成為了當地人難忘的兒時味道。

除了美食文化，鹽城位於江蘇東部沿海，海岸線綿長、濕地廣闊，更有「東方濕地、黃海明珠」的美稱，並有丹頂鶴、麋鹿等珍貴動物的自然保護區，總面積1.7萬平方公里，人口824.7萬人，近年在積極發展現代服務業、製造業下，亦吸引註冊台資企業960家，發展汽車、新能源、電子訊息、5G、積體電路等產業。