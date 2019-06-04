麋鹿回家了！江蘇鹽城復育5016頭　每年上演「鹿王爭霸戰」

▲江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區內生活的麋鹿。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇鹽城報導

「四不像」麋鹿原生於中國長江中下游的沼澤地帶，但因氣候變遷及人為因素，全球曾一度僅剩18頭瀕臨滅絕，更在中國絕跡，所幸1983年自海外引進後，近年於江蘇鹽城成功復育，目前於江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區內的麋鹿數量已達5016頭，佔全球的6成。

江蘇鹽城市面向黃海，擁有超過500公里的海岸線，以及江蘇最大的潮間帶、濕地、沼澤地等地貌，適合以青草、水草，甚至海藻為食的麋鹿，在歷史上就是麋鹿族群的主要聚集地。

不過因人為因素和氣候變遷，曾廣泛分布於東亞地區，總數超過1億頭的麋鹿到漢朝末年幾乎絕種，清朝時僅剩北京皇家獵苑內還有200、300隻麋鹿，直到八國聯軍侵華後被列強瓜分，導致麋鹿在中國絕跡。

眼見麋鹿在西方國家飼養下，一度只剩下18頭，直到有英國貴族出面集體圈養復育，族群數量才回升到超過200，中國迎接麋鹿「回家」的盼望一直很迫切。直到1983年，終於有30頭麋鹿送抵中國，安置在鹽城市大豐區的自然保護區復育，目前總數已達5016頭，佔全球的6成。

值得注意的是，麋鹿族群內對於求偶、交配行為，是屬於雄鹿「勝者全拿」模式，因此保護區內約20個50到500隻不等的麋鹿群，每年在5、6、7月的發情期，都將上演族群內雄鹿的「鹿王爭霸戰」，爭奪所有雌鹿的交配權，而落敗者只能離開群體各自取暖，等待明年再來。

▲鹿王爭霸前，雄鹿除了會磨角增加鋒利度外，還會想辦法把樹枝、樹葉等扯下裝飾在犄角上，並在身上塗滿泥巴，以吸引異性關注。

保護區管理處處長劉彬表示，雄鹿鹿角每年會有兩雙，夏季最大，通常第一次長角只有左右各「一根」，隨年齡增長每年多一個分岔，直到四、五歲成熟後開始加入鹿王爭霸，在群族內用犄角互相衝撞對方、比拚力量，直到選出最強公鹿。

他說，每年激烈的爭霸，當地都會透過電視轉播全國播送。同時，鹿王很少有連霸的，因為一旦稱王，3個月的發情期內除了交配，還要捍衛自身族群，「體重都要減個3、40斤以上」，可說是非常辛勞，僅有在前幾年，有一頭多長了第三隻犄角的鹿王蟬聯。

▲江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處、安全保衛處處長劉彬。（圖／記者陳政錄攝）

目前大豐麋鹿國家級自然保護區總面積2667公頃，可供遊客乘客、乘船參觀的實驗區麋鹿共1200隻，由於群族繁衍快速，採取半圈養的模式，麋鹿除自行吃草外，每日也會定時投放一定的飼料，避免保護區生態負荷過載。此外，還有純野放的核心區，和緩衝區、照顧受傷麋鹿和「退役鹿王」的純圈養區等，開放遊客的實驗區為「中華麋鹿園」，是國家5A級景區，也是江蘇的省級對台交流基地。

▼江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區內「中華麋鹿園」大拱門，蒐集每年脫落的麋鹿角組成，共有4000多隻犄角。