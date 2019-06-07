端午連假出門資訊看這裡　國道1號埔鹽系統7日起封閉3天

▲彰化埔鹽交流道封閉3天，警方呼籲多使用替代道路。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

端午節3天連假，因應「鹿港慶端陽」活動登場，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於7、8日封閉南下匝道，另於8、9日封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道前往高速公路，彰化警方提醒民眾，在封閉時段請利用其他交流道，才能前往高速公路。

相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

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彰化警方指出，2019鹿港慶端陽活動相關交通疏導、管制措施：至8日18時止，封閉縣道144線（臨海路至沿海路段）南岸全車道；至 8日6時止，封閉縣道144線（臨海路至沿海路）北岸全車道；7日8時至24時止，封閉縣道144線（沿海路至員鹿路）南岸及北岸全車道；道路封閉期間請民眾依路口改道標誌指示，行駛福興鄉南環路往西前往台17線或往東接縣道144線。

連假期間熱門景點交通狀況提醒，鹿港古蹟區（天后宮）：周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1,827位，民眾可多加利用；另可將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮，外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西走彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

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