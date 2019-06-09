暗戀對象愛玩手遊　她嬌嗆「是你女友就叫你刪掉」願望成真　反被網嗆爆

▲原PO每次看到暗戀對象盯著手遊裡面的妹子角色時，都會吃醋。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

一名女網友平常看到暗戀對象在玩一款RPG手遊時，都會半開玩笑的跟對方說「如果我是你女友，一定叫你刪掉！」沒想到一次對方突然回說，「明天約吃飯好嗎」，讓她瞬間愣住。2人吃完飯後，她又看見對方拿出手機玩手遊，於是又順口說出「我是你女友就叫你刪掉」；結果回到車上，對方點了她一下說，「在妳變我女友前我不會刪掉」，而她也開心答應了。不過部分網友似乎不買帳，認為女方「管太多」、「業配文」。

原PO表示，每次看到對方盯著遊戲《OVERHIT》裡面的妹子就非常不爽，「我不知道對她說過幾次，『如果我是你女友，看到你玩這個一定叫你刪掉。』」不過對方總是用微笑敷衍回應，讓她小鹿亂跳「整天笑，馬的，到底多愛笑？」

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後來遇到同樣情形，原PO照例說了「叫你刪掉」的打趣話，但又只看到對方露出好看的笑容回應，她原本想要默默結束對話，卻突然被對方叫住，「欸明天約吃飯好嗎？」她說，當下緊張得能夠清楚聽見心跳加速的聲音，還差點拒絕人家。

▲原PO如願以償和暗戀對象在一起。（圖／翻攝PAKUTASO）

隔天吃完飯，男方又把手機拿出來玩，她也照例撂下狠話，「他一樣只是笑笑，之後我們也沒有再交談，就這樣默默把剩下的飯吃完。」原PO說，後來讓對方送她回家，「他突然點了我一下，然後對我說『在妳變我女友前我不會刪掉』，那時我一整個超慌張，還沒搞清楚前，他又補了一句『如果我現在刪了，妳就沒有理由繼續唸我了啊，除非妳現在已經是我女朋友了。』」

原PO說，聽到這番話心裡一直觸電，「結果我們當晚就在一起了，然後遊戲他也真的刪了，後來問他那遊戲到底哪裡好玩，他跟我說遊戲還好，就是喜歡看我跟遊戲吃醋的樣子。」

網友紛紛回應，「像我這種母胎單身狗，每次看到這麼甜的文章都很想打死男方」、「有人找到我的墨鏡嗎？這邊有點亮，我看不到東西了」、「妳484沒有那身材」。更多網友覺得「這根本是手遊業配吧」、「我覺得妳管太多」、「只有我覺得好煩嗎，講一遍就算了，講那麼多次，好刻意喔」、「好深的套路哈哈哈哈」、「他現在讓妳管不代表他享受，妳還是好自為知吧」、「怎麼我覺得這個男的有渣男的潛質啊」。

