農委會打美女牌！邀LamiGirls賣香蕉火龍果　球迷排隊搶買

▲農委會舉行「蕉出全壘打 桃猿紅不讓」前導活動。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會近來陸續和台灣多個職棒球團合作，行銷國產水果。今（8日）下午在台北市希望廣場販賣香蕉、火龍果，現場準備200袋，只要購買就可以和Lamigo桃猿的啦啦隊LamiGirls合照，吸引不少球迷到場排隊支持。

農委會主秘張致盛說，今天活動主要是14日桃猿Lamigo在桃園國際棒球場開球活動的前導活動，先邀請球迷和啦啦隊女孩一起利用多元的方式行銷台灣水果，尤其香蕉、火龍果價格、品質都好，希望藉此讓更多人支持農產品和台灣棒球。

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▲LamiGirls接下任務販賣國產水果。（圖／記者許展溢攝）

LamiGirls今天任務要販賣200袋水果，每袋裝有5根香蕉和1顆火龍果，1袋100元，購買者還能上台和她們合照，現場許多球迷不畏炎熱天氣，就是要排隊和啦啦隊女孩來一張合影。LamiGirls受訪表示，香蕉在桃猿主場上，是大家都會吃的水果，因為對球隊和球迷來說，吃香蕉代表贏球，而火龍果不只健康，肚子餓時吃了容易有飽足感，是減肥聖品，不怕胖。

台南仁火龍果老闆陳贊仁說，目前火龍果1公斤100元，和4、5年前約200多元相比差很多，現在價格雖不錯，但因為產量增加，導致價格下降，也希望大家不要多喝飲料，多吃水果。

▲許多宅男和球迷衝著LamiGirls排隊買香蕉。（圖／記者許展溢攝）

屏東迦登果菜生產合作社陳卉蓁指出，去年8、9月有較長雨季，今年香蕉價格較高，目前產地價1公斤落在28至30元，今年產量較去年少，價格是去年4倍，而冬天價格落在1公斤25左右，夏天盛產價格約10多元。陳卉蓁也提到，香蕉在台灣算是代表性產品， 若消費者買一串，其實是可以分給很多人，平均1根價格不會差太多。

▲農民認為，農委會提供多元行銷方式，可以幫助銷量增加。（圖／記者許展溢攝）

陳贊仁、陳卉蓁都認為，農委會能和LamiGirls結合，或透過其他行銷方式，提供更多通路、平台，是真的可以幫助到農民。張致盛強調，棒球有三冠王，台灣水果也有鳳梨、香菇、洋菇罐頭三冠王，台灣是全世界中生產這3種水果蔬菜最多的國家，盼在農民用心栽培下，同時跟職棒合作，能交出全壘打，讓好的農產品行銷給全國消費者。