追逐飛魚的老虎「鬼頭刀」外銷量驚人　1年為台灣賺18億

▲ 鬼頭刀因為會吃飛魚，被稱「追逐飛魚的老虎」。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

記者許展溢／台北報導

「鬼頭刀」捕撈旺季到來，農委會水產試驗所今（4日）表示，該魚生產量少，2015年全球產量12萬公噸，台灣當年有9千公噸，排名世界第4。10年前每公斤批發價落在30至40元。4年前導入生態永續精神漁業改造計劃（FIP），價格逐年上漲至每公斤80至100元。2017年外銷產值更高達至少新台幣18億以上。

水試所東部海洋生物研究中心副研究員江偉全表示，鬼魚刀一半來自遠洋漁業，通常跟鮪魚一起捕獲，另一半來自近海，最多的縣市為宜蘭、台東縣，佔全台總產量70%以上，其中又以台東成功鎮新港漁港捕撈量最多。

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▲▼ 水試所去年受邀到長崎大學，進行鬼頭刀標識放流研究。（圖／記者許展溢攝）

江偉全提到，在全世界魚貨停滯，水產品需求增加狀態下，希望採捕過程，能去考量資源如何不受影響，讓漁業永續。江偉全說，近2年，日本沿近海鬼頭刀漁獲量突然增加，引起漁政與研究單位對於鬼頭刀族群動態關切。水試所去年10月受邀到長崎大學，進行鬼頭刀標識放流研究，研究海域延伸至日本長崎縣北部海域，這也是該海域鬼頭刀的首次生態紀錄。

▲目前為「鬼頭刀」捕撈旺季 。（圖／記者陳崑福翻攝）

水試所所長陳君如說，10年前產地價每公斤約30至40元，4年前導入FIP後，價格逐年上漲至每公斤80至100元。江偉全表示，若沒有FIP計劃，無法進到美國市場。

陳君如說，鬼頭刀因為會吃飛魚，游泳速度很快，因此又稱「追逐飛魚的老虎」。鬼頭刀口感較為乾澀，台灣市場上雖較少見，但外銷達9成以上，非常俊俏，以美國為主要市場。陳君如表示，以最新的漁業年報顯示，2017年產量約1.1萬公噸，全台產值約12億元。經加工等處理外銷後，價格會更高，當年外銷5266公噸，產值高達新台幣18億以上。

▲鬼頭刀目前產地批發價約每公斤80至100元。（圖／記者陳崑福翻攝）

水試所強調，將積極與國內、外漁業科學家進行研究合作，提升對鬼頭刀族群移動特徵的了解。同時期望透過研究，協助發展適用於台灣海域鬼頭刀漁業的管理策略，並善盡對鬼頭刀開發利用所應盡的資源養護責任。