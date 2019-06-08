友善石虎生存的農作、雞舍設施　農委會將給補償

▲陳吉仲表示，在石虎棲息地從事友善石虎生存任何措施，將會給予一筆金額補償。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

苗栗縣石虎保育自治條例草案4日在苗栗縣議會二讀，因有25位議員投下反對票遭退回。農委會主委陳吉仲今（8日）在臉書表示，近日有超過50萬的民眾發起連署保護石虎，農委會將提出石虎的綠色環境給付措施，並給予一筆金額補償。陳吉仲在答覆《ETtoday新聞雲》記者詢問時指出，預期這個月中旬會對外完整說明，7月開始實施。

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▲目前已有超過50萬民眾發起連署保護石虎。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，超過50萬民眾發起連署保護石虎，這顯示野生動物保育觀念已經深植在社會大眾的心中。農委會身為野生動物保育的中央主管機關，有幾項重點必須向大家分享。他先提，這2年的野生動物保育經費由之前的6千萬元提高至1億2千萬元，其中用在石虎保育的經費是每年3千萬元，未來會再持續增加，因為石虎的存在價值遠超過這些經費。

▲2011年至今已有74起石虎遭到路殺的事件。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲認為，石虎現在所面臨的問題主要是人類活動影響棲地，因此人類絕對有責任去改善。希望民眾去了解石虎現在所面臨的危害，如從2011年至今已有74起石虎遭到路殺的事件，以及大家可以為保護石虎做哪些努力。

▲陳吉仲說，希望民眾去了解石虎現在所面臨的危害。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲透露，農委會正在準備提出石虎的綠色環境給付措施，委託學者專家調查完石虎的棲息地之後，只要在石虎棲息地從事友善石虎生存的任何措施，如友善農業的生產、友善石虎的雞舍設施、營造石虎棲地而不做其他工業使用等，將給予一筆金額補償。

▲陳吉仲認為，保護石虎是需要靠所有人一起努力。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

在PO文最後，陳吉仲強調，最重要的是，保護石虎需要靠所有人齊心合力，任何人都可以為石虎做的事情有很多，如開車經過石虎棲地的道路時減速慢行、購買友善石虎保育的農產品、將受傷的石虎送到野生動物急救站、關心各種開發䅁對野生動植物的影響、投票給支持石虎保育的民意代表等等，一起用具體行動來保育石虎。

《ETtoday新聞雲》記者向陳吉仲詢問相關方案最快何時推出？陳吉仲回覆，「預期這個月中旬會對外完整說明，7月開始實施。」