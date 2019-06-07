「公開吃相餐廳」廠商、業者自介露餡！　粉專遭肉搜洗版：好歹換個帳號啊

▲孕婦留負評被公開吃相。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位女顧客到台中海鮮吃到飽餐廳用餐，不過因為她對食材不滿意，在餐廳臉書留下負評，卻引來自稱是「監視器業者」的網友言語攻擊，不僅公開吃相，還說「嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」。更誇張的是，女顧客朋友還接獲餐廳老闆私訊「會提出公然毀謗告訴，千萬不要白目過頭」。事後網友也發現，廠商跟餐廳老闆疑似根本就是同一人。

▲孕婦留負評被公開吃相，孕婦友人到爆料公社發文控訴。

女顧客朋友在臉書私密社團《爆料公社》發文指出，她到台中某海鮮燒烤火鍋吃到飽餐廳用餐，因口味不合適認為有改進的部份，於是至該餐廳臉書專頁評價「現場切生魚片活動是晚上，但網路上沒有標明清楚」、「蚵仔完全不新鮮」、「唯一新鮮的是活跳跳的蝦子」、「真的很久沒踩雷了」等語，最後也有稱讚店家說「服務真的不錯。」

▲孕婦留負評被一位號稱監視器廠商的網友回擊。

沒想到卻引來自稱是替餐廳業者安裝監視器的廠商留言「阿門，這家店真倒楣，遇到這種奧客」、「今天調閱監視器畫面，這位孕婦吃真多蚵仔，而且還狼吞虎嚥的」接著附上一張蚵仔照片說，陳女評價根本是惡意中傷，下一張照片更直接曝光陳女的吃相，還酸說「大家看看，嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」等。

▲監視器廠商還公開孕婦吃相。

陳女發現被人曝光吃相非常傻眼，「你（店家）開了粉絲團，就是要給客人評價，評價本來就有好有壞，我今天是PO了負評，但難道我的吃相，就要被放出來公審嗎，我覺得這樣很不尊重隱私」。而且她的朋友幫忙她發文打抱不平，竟然也被一名J先生私訊威脅要提吿公然誹謗。

▲網友肉搜發現，餐廳老闆跟監視器廠商的帳號有很多相同處。孕婦留負評被公開吃相。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

對此，海鮮燒烤餐廳老闆表示，店內監視器都是委託朋友負責處理的，當時他們私底下喝酒聊天講到這個，朋友可能是喝醉才會這樣留言。事後餐廳老闆也在官網道歉，但廣大網友開始展開肉搜，在底下留言發現監視器業者留言帳號跟私訊自稱是餐廳老闆的帳號「英文名相同」、「就讀高中相同」。

▲網友在餐廳粉專洗版。

對於2人有這麼多的相同處，網友紛紛在其臉書專頁洗版「大家別誤會啊，老闆只是兼職裝監視器啊」、「光看那個資料跟按讚內容就知道他媽完全是同一個人，自介就露餡了，然後一個稱是廠商跟店家無關，一個稱要代表店家提告毀謗，拜託草稿打好點，不然....好歹換個帳號啊」、「我可能要戴面具或是卸妝後才敢去吃，因為這樣誰也認不出來我」。

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