土耳其採購S-400惹怒美！　路透：美喊停土新飛官F-35訓練

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記者詹雅婷／綜合報導

土耳其向俄羅斯採購S-400防空導彈系統一事惹怒美國，根據路透社獨家取得的消息，美方決議不再接受新的土耳其飛行員前往美國進行F-35戰鬥機訓練。但美國國防部目前拒絕對此做出任何評論。

美國和土耳其均隸屬於北大西洋公約組織（NATO）成員國，但對於土耳其的採購案，雙方過去數個月不斷爭吵。根據華府的說法，土耳其執意購買的S-400防空導彈系統，會對美國製造、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35匿蹤戰機造成威脅，且這款F-35也是安卡拉當局計畫購買的戰機之一。

2名美國官員透露，目前的最新決議僅限於「即將前往」美國受訓的土耳其飛行員與維修人員，且若安卡拉政府的採購計畫改變，這項決定可能會有轉圜餘地。

▲ 2018年4月25日，洛克希德馬丁一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

據了解，亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）目前共有4名土耳其駕駛在受訓，2人在當地擔任飛行教官，另有20名土籍飛行維修人員正在美國受訓。只不過，根據消息人士的說法，這群專業人員的受訓計畫是否停止，政府仍在考慮當中。

報導指出，儘管美方認為土耳其不能同時擁有這2種武器，但始終沒有採取行動，直到現在才縮減或中止訓練計畫，這可能會讓安卡拉當局感到相當難堪。

專家表示，土耳其如果真的被排除在F-35戰機專案之外，那會是美國、土耳其近代史上最嚴重的決裂。