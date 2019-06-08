韓國瑜花蓮造勢人潮狂湧！包子名店「2倍備料」應戰：顧客已經多三成

▲包子名店業者直言，造勢活動帶來大量人潮，因此備料也比平常多準備了2倍的量。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

高雄市長韓國瑜延續凱道的驚人氣勢，8日將於花蓮東大門夜市舉辦第二場大型造勢活動，串聯北、中、南韓粉到場，重現熱鬧滾滾的「國瑜夜市」。滿滿人潮帶來大量錢潮，不只當地住宿訂房接近全滿，就連鄰近攤商名店也笑得合不攏嘴；知名的包子業者就透露，由於韓國瑜造勢活動又撞上端午連假，因此特地備了2倍的料，8日造勢還未開始，生意就已經上漲三成。

過去韓國瑜在競選高雄市長時，造勢所到之處就會吸引眾多攤販進駐，還一度出現「香腸瀑布」奇觀，誇張的小吃經濟效應，也被韓粉們譽為是「國瑜夜市」；但1日韓赴凱道造勢，雖然官方宣稱當天共有40萬韓粉到場力挺，但卻因當初申請場地時，警方已在申請書上載名「禁止設攤」，因此攤販無緣入駐，紛紛備感扼腕。

▲1日凱道造勢雖然吸引大量人潮，但「國瑜夜市」卻無緣得見。（圖／記者季相儒攝）

此次韓國瑜8日踏足花蓮東大門夜市，舉行第二次大型造勢活動，預計場地可容納20萬人以上，消息曝光後未演先轟動，韓粉紛紛號召到花蓮2天1夜遊，令當地住宿訂房接近全滿；而無緣凱道的「國瑜夜市」也將在花蓮重現，東大門夜市原預定開放50攤位進駐，但名額卻瞬間被秒殺，工作人員為弭平抱怨聲浪，最後只好再加開50攤位，預計夜市範圍將從原本開放的中山路、重慶路延伸到福町路。

▲原本「國瑜夜市」釋出的50攤位瞬間被秒殺，主辦方緊急再增設50攤。（圖／東森新聞）

除了主戰場東大門夜市外，鄰近的攤商也是雨露均霑，看準端午連假再加上韓國瑜造勢的人潮外溢效應，緊緊把握機會招呼顧客；當地知名的老字號包子店業者就透露，8日當天還沒到，街上遊客人潮就有明顯增多，來客數更是多了三成，推測應是許多韓粉提早報到，品嚐花蓮當地美食，而店內為了因應遊客數量增加，也比平時多備2倍的備料，就是看好韓國瑜帶來的無限商機。

▲包子名店來客數量比平時增加了三成。（圖／東森新聞）

此外，另一家知名的鵝肉店業者也笑顏逐開地說，「有啊有啊！有預備（備料），一定要預備的啊！」表示自己早已先多準備了三至四成的備料，一大早才剛開店營業，就有滿滿的人潮湧進，結帳更是結到手軟；紅茶名店的江姓老闆娘也說，自己在當地營業已經55年，經驗相當老到，此次人潮明顯就比平常多了許多，從一大早開始就有遊客在逛街，「我看人潮至少有多個兩成喔！」

▲鵝肉名店一早就有顧客湧入；而另一家紅茶老店老闆娘則估算，街上人潮至少比平時增加了兩成。（圖／東森新聞）

韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場將於8日在花蓮市六期重劃區舉行，並於下午2時45分正式開場，除了多位貴賓受邀上台致詞外，現場還會有戰鼓表演、街頭藝人演唱、舞台帶動開唱等拉升造勢氛圍；而韓國瑜預計將在下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場，在發表30分鐘演說後，將由全場韓粉大合唱作為壓軸，預計傍晚6時結束，整場造勢活動《ETtoday新聞雲》也將於韓國瑜到場前2小時開始直播，為讀者帶來最新消息。

▲韓國瑜造勢場地已經接近完工。（圖／東森新聞）