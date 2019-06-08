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迷倒徐志摩！　網友AI「神技術修復」才女林徽因16歲嫩照

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▲▼林徽因,林徽音。（圖／翻攝自百度百科）

▲網友利用AI技術修復林徽因16歲時的照片。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

大陸中心／綜合報導

大陸有網友日前利用AI技術，修復了林徽因（原名：林徽音）16歲時的照片，引起網路上熱烈討論。值得一提的是，這位令徐志摩與元配離異、清大教授金岳霖終生未娶的美女，不但是個優秀的建築師，還因為對詩歌創作有所涉略，被時人稱為「才女」。

林徽因初名「林徽音」，典故取自《詩經·大雅·思齊》的「大姒嗣徽音，則百斯男」，表明了父親盼望她「能夠繼承太娰的美德、多生男兒以興家門」，後因避免與另一位男性作家「林徽音」同名，自己改名林徽因。

她在1920年與父親林長民一同前往倫敦生活，並在此時培養出對建築的興趣。前往倫敦的同年，她結識了才子徐志摩；受到徐志摩影響，林徽因對新詩產生了興趣。值得一提的是，當時已婚的徐志摩，為了追求林徽因，甚至不惜與元配張幼儀離婚。

雖然受到大詩人的瘋狂追求，林徽因的心中，卻有過不去的坎。她留下一封「我回國了，倫敦使我痛苦」的分手信後，便與父親回國、告別徐志摩。信上寫著，「原諒我的怯懦，我還是個未成熟的少女，我不敢將自己一下子投進那危險的旋渦，引起親友的誤解和指責、社會的喧囂與誹難，我還不具有抗爭這一切的勇氣和力量。」

林徽因回國後，卻沒有進行久居。1924年，她與後來的丈夫梁思成一同前往美國，在賓州大學學習建築；不過，由於當時的建築系不招收女生，因此林徽因只得到美術學士的學位。

▲▼林徽因,林徽音。（圖／翻攝自百度百科）

▲百度百科上林徽因的照片。（圖／翻攝自百度百科）

1928年，林徽因與梁思成結婚，並前往多地考察古代建築。曾有傳言指出，林徽因與丈夫設計、建造了中西文化交融的車站「吉林西站」；不過，目前鐵路檔案中保存的設計圖中，工作人員名單並未列入2人，且2人的簡歷、史料中也沒有相關記載。

雖然吉林西站的建造過程，2人是否有參與仍不可考，但車站走廊卻掛有2人的合成照片，並附上「吉海鐵路總站站舍於1928年至1929年間建成，可以說，吉海鐵路總站見證了他們的愛情，是他們愛情的結晶」的文字。

林徽因除了參與設計中國國徽外，也曾擔任人民英雄紀念碑設計組的成員，並設計了紀念碑底座和花環圖案。1955年4月1日，身體欠佳的林徽因不敵病魔，在北京同仁醫院逝世。林徽因病逝後，清華大學哲學系主任金岳霖作出輓聯「一身詩意千尋瀑，萬古人間四月天」，表達了無盡的哀戚。

縱觀林徽因的一生，不但是個傑出的建築師，也同時是個傾城傾國的美女。徐志摩為了她，與元配離異；創辦清大哲學系的金岳霖，也被傳出因為她而終生不娶。

雖然這張AI合成照重現了林徽因的風采，但有網友表示，修復過的照片並不像林徽因本人，「按照網紅臉的模版去『修復』林徽因，就是嘩眾取寵」、「這修的和她真人也不一樣啊而且這濃濃的網紅審美哪好看了」、「能不能麻煩先去搜一下林徽因長啥樣再發圖」；不過，也有網友認為，「她才是人間的四月天啊」、「哇靠太美了吧」、「我是真的喜歡她，世人對她的誤解太深了她真的是一個非常有才華的女孩子」。

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關鍵字：林徽音,林徽因,徐志摩,梁思成,金岳霖,吉林西站

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