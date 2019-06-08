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魯到發亮！「最難脫單」的星座TOP6曝光　摩羯稱王：還是一個人好

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滑手機,阿宅,宅女,過年追劇,玩手遊。（圖／記者李佳蓉攝）

▲最容易單身的6大星座，其中有你嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

身邊總會有一、兩個維持單身的好友，但他們真的是魯蛇嗎？其實不盡然，或許因為個性、觀念等堅持，才讓他們持續等待，沒有輕易選擇一個人陪伴。據《星座寶寶》整理，這6個星座「特別容易單身」，快來看看其中原因。

第6名：天蠍座

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天蠍座的人因生性孤僻，在還沒遇到能讓自己放下一切的人之前，是不會輕易交出真心，他需要透過很長時間的靈魂、精神交流，來確定對方就是自己想要的那一位，因為認定了就是一輩子，但背叛也會恨你一輩子。

第5名：處女座

追求完美的處女座總是因吹毛求疵的個性被他人詬病，但他們也將這一觀點應用在感情上，如果沒有出現夠完美的對象，那寧願就這樣單身下去。但是，在遇到一個好對象時，會猶豫對方是否就是那份真愛，也難以區分喜歡與愛的差別。

第4名：射手座

天生喜愛自由的射手座若維持單身，那勢必是想享受更好的浪蕩生活，且在他們眼中，得不到的才是最好的，這也讓他們難以安頓下來，更沒有耐心對身邊的人日久生情。

第3名：雙魚座

雙魚座的人生態度非常被動，容易庸人自擾把事情搞砸；因此，感情方面總是不知何時該進、何時該退，常將感情放在心中，導致對方誤以為沒有興趣交往，讓這段戀情胎死腹中。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲摩羯是單身之王。（圖／翻攝自unsplash）

第2名：牡羊座

牡羊座在感情上非常被虐，遇到喜歡自己的便愛理不理，不喜歡他的則異常興奮，這一特點也容易嚇到欣賞的異性；另外，沒有耐心的牡羊倘若察覺對方冷淡，便會玻璃心碎地離開，還會留下一段莫名的告白，讓人摸不著頭緒。

第1名：摩羯座

單身之王非摩羯莫屬，獨立的他甚麼都可以自己來，但陷入愛情後又會擔心對方的心情而顧慮任何事物，在相處、未來上的擔憂也默默結下心結，讓他萌生「還是單身最好」的想法。

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