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紅毛猩猩剛過完20歲生日…「高智商逃籠」連中2針麻醉暴斃亡！

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▲▼紅毛猩猩樂申逃籠，被麻醉後暴斃。（圖／翻攝自微博／南京市紅山森林動物園）

▲樂申出生於1999年5月27日。（圖／翻攝自微博／南京市紅山森林動物園，下同）

大陸中心／綜合報導

剛滿20歲的紅毛猩猩「樂申」是南京紅山動物園的「明猩」，不僅會自己刷牙還會作畫，如此聰明機靈的猩猩卻在本月5日不幸離世，起因是牠掙脫牢籠成功鑽洞逃出，園方顧及到遊客安全，只好利用吹管對牠射出麻醉針，方便把牠帶回籠中，想不到連中2針麻醉的樂申竟然引發肺水腫，心跳和呼吸驟然停止，經過4個小時的搶救後依舊喪命。

▲▼紅毛猩猩樂申逃籠，被麻醉後暴斃。（圖／翻攝自微博／南京市紅山森林動物園）

▲以往園方都會在端午節準備水果種子給樂申吃。

據《現代快報》報導，樂申今年5月27日才剛滿20歲，是大陸第一隻人工繁殖的紅毛猩猩，正常狀況下可以活到40歲，想不到生命才過一半，卻意外死亡，令園方和粉絲都十分惋惜。

紅山動物園表示，樂申本月5日中午利用布條扒開電網，隨後從破洞中鑽出去，「因為布條不導電，所以牠知道可以用這來破壞電網。」這高智商逃跑舉動讓飼養員竇海靜相當驚訝，因為園方放置布條是為了給牠當玩具，沒想到牠竟然會當成逃籠工具，「牠以前從來沒有過這種行為」。

▲▼紅毛猩猩樂申逃籠，被麻醉後暴斃。（圖／翻攝自微博／南京市紅山森林動物園）

▲樂申平常很親人也很聽話，沒想到竟然會逃籠。

等到竇海靜察覺異狀時，樂申明顯表現出焦慮、躁動的情緒，因為牠對外面的世界完全不熟悉，所以緊張到爬上屋頂破壞空調設備，不論園區人員怎麼誘導，樂申都不願意冷靜回到籠中。

由於樂申體重130公斤，手臂張開就有2.4公尺，力氣更堪比8個成年男性，無法用蠻力和牠對抗，因此周邊遊客全疏散後，園內獸醫就從遠處對樂申吹了麻醉針，想不到牠暈過去以後身體突然出現緊急狀況，麻醉擴散同時牠不停激烈跳動，加上情緒緊繃，呼吸道瞬間就被堵塞，最終引發肺水腫死亡。

樂申才剛過完20歲生日，如今發生這種憾事讓眾人非常不捨，據了解，牠平時個性溫和又配合，會主動張開嘴巴讓獸醫檢查，甚至會自己打掃家園和刷牙，而且還是隻有藝術感的猩猩，2018年學會畫畫後，目前已經累積超過50件作品。

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關鍵字：大陸,紅毛猩猩,樂申,紅山動物園

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