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背包男突靠近！打工妹摸腰「一塊臭黏液」濕濕的　崩潰哭：遇到2次

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▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲若有陌生男靠近，女孩們千萬要注意！（示意圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／綜合報導

「這個世界上的變態真的很多，這已經是我第二次遇到了！」一名女網友痛罵，之前在美食街吃飯時，突然有一名陌生男子靠近，刻意用斜背包擋住身軀，當下不疑有他，原PO只覺得遇到怪人，豈料手一摸自己的腰，發現有濕濕臭臭的液體，回過神才知道是噁心體液。

日前一名熱心女網友載陌生男子去加油，怎料對方離去後，她發現衣服上有「一塊濕濕的痕跡」，最後鼻子一聞才發現是精液，讓她好崩潰。這故事也勾起原PO不好的回憶，她在《Dcard》大吐苦水，前（2017）年暑假在百貨公司打工，某天要到4樓的美食街買午餐時，恰好跟一位陌生男子對上眼，「他唯唯諾諾的看起來就有病，但我只是對自己說不要以貌取人」，當下只好趕緊離開。

怎料原PO坐在餐桌上吃飯時，怪異男子突然靠過來，「站在我右側不知道在幹嘛，還東張西望的」，還特意用斜背包擋著身軀，原PO一臉錯愕，但礙於當下沒發生任何事，只能在心裡安慰「這傢伙有問題」。

請繼續往下閱讀...

吃完餐點後，原PO慢慢走回櫃位，一摸身體竟發現「在腰間的地方濕濕的」，嚇得急奔廁所洗乾淨，本以為是沾到一般異物，「我越想越覺得奇怪，為什麼會有臭味的黏液沾在我身上，等我想通後去報警已經來不及了，我擦的太乾淨，收到的通知是驗不出DNA來。」

原PO不甘心，希望警方能調閱監視器，也成功指認出陌生男模樣，無奈吃飯位置位於死角，無法沒拍下對方猥褻舉動，加上衣服也沒驗出DNA，因證據不足，「這樣要起訴幾乎是不可能的」，最後她選擇撤告，僅簡單備案。

「這個世界上的變態真的很多，這已經是我第二次遇到了！」原PO訴苦，第一次是看到路人公然打手槍，「非常噁爛」，她用自己的經歷奉勸其他女孩們，如果有人異常靠近，且有背斜背包時，「適時低頭確認一下他在做什麼吧，如果是現行犯還能抓，要不然沒證據什麼事也做不到。」

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▲▼背包男突靠近！打工妹摸腰「一塊臭黏液」濕濕的　崩潰哭：遇到2次（圖／翻攝dcard）

▲不少女網友都遇到變態猥褻！（圖／翻攝自Dcard）

文章貼出後，也讓眾多網友嚇壞了，紛紛驚呼「真的好噁心，我以為路上看到人就搭訕外加勾肩搭背的那種已經是最噁心的了，這兩篇文章整個是突破我的眼界」、「我姊朋友也遇過遛鳥俠抓她手去摸他LP，我朋友遇過公車隔壁打手槍，幾年前學校晚上好像出現猥褻犯，世上變態還真多」、「太噁了，這種陰影真的會跟一輩子，大家在外面真的要多注意」、「我也遇過，之前出門看到一個阿伯，他就面對我然後站在我要去的那條路上，跟他對到眼眼角瞄到不該看的東西，我馬上反應到他站在路邊打手槍…直接掏出來那種，我看了一眼我就當沒事經過他」。

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關鍵字：美食街,打工,黏液,陌生男,背包

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