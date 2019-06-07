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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／不能錯過！政治界帥哥美女齊聚慶端午

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新聞節目中心／綜合報導

2019年轉眼已過了一半，六月即將迎來端午連假！雲端最前線準備了端午節特別節目，包含「河川生死戰」、「真心話大挑戰」，以及最道地的「肉粽推薦指南」，來回饋給廣大支持雲端的雲友們，想知道嚴肅問政的政治人物誰玩起遊戲來最搞笑、誰又輸最慘嗎？想知道誰私底下最有公主病、心機最重嗎？想知道誰在節目中成了大家圍攻的對象嗎？雲端最前線不僅跟上政治、時事，更與雲友站在生活最前線，度過每個重要的日子。敬邀雲友們6月7日星期五，準時鎖定《雲端最前線》和台北市議員高嘉瑜、台北市議員李柏毅、台北市議員林穎孟、台北市政府副發言人黃瀞瑩，與主持人楊文嘉一起歡慶端午。

▲ 不能錯過！政治界帥哥美女來慶端午。（圖／雲端最前線製圖）

▲ 不能錯過！政治界帥哥美女來慶端午。（圖／雲端最前線製圖）

端午節又稱端五節，也因古代詩人屈原的緣故，又名詩人節。每年的農曆五月五日會舉辦盛會，舉凡划龍舟大賽、包粽子、掛艾草等等，已是現今人們不可或缺的活動。不論今日有放假或者仍正努力工作的雲友，歡迎一同鎖定《雲端最前線》端午節特別節目，你將會看見政治人物們不同以往的面貌，保證好玩、有趣又搞笑，敬祝雲友端午節快樂。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：政治,帥哥,美女,端午,連假

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