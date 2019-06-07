商船遇襲「吸附雷釀禍」水下照曝光　阿聯狀告安理會：背後主使者是國家

▲ 阿聯提供船隻受損照片給聯合國安理會。圖為沙烏地阿拉伯的Al Marzoqa油輪。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

阿拉伯聯合大公國（UAE，簡稱「阿聯」）東岸富吉拉（Fujairah）港口5月中旬發生4艘商船遇襲爆炸事件，根據當局6日的初步調查結果，很有可能是由前導船的潛水專家安裝4枚吸附雷（Limpet mine）引爆目標船隻。根據阿聯、沙烏地阿拉伯及挪威的聯合聲明，這起攻擊行動的複雜度及行動力都相當高，很有可能是由國家策劃主導。

綜合BBC、法新社報導，在進行毀損評估及化學分析後，阿聯攜手沙烏地阿拉伯、挪威向聯合國安理會簡報初步調查結果。根據阿聯的說法，這起襲擊鎖定4艘油輪作為目標，以吸附雷攻擊船隻，旨在製造破壞，並非造成重大爆炸，而背後靠的是情搜能力。

「雖然調查仍在進行當中，但這些都是相當有力證據，顯示4艘船隻爆炸隸屬於一次複雜有序的行動」，根據阿聯、沙烏地阿拉伯及挪威的聯合聲明，在背後操作這起攻擊行動的幕後主使者，很有可能是個國家。

儘管美國指控幕後黑手就是伊朗，但阿聯6日並沒有說明主使者是誰，並強調現階段並無證據顯示伊朗參與其中。

不過，沙烏地阿拉伯駐聯合國大使Abdallah al-Mouallimi認為，伊朗仍有可能是罪魁禍首，直指這起攻擊衝擊國際航行安全及世界石油供應，要求安理會做出回應。

▼ 遇襲船隻共4艘，其中2艘掛著沙烏地阿拉伯國旗、1艘掛挪威國旗、1艘掛阿聯國旗。圖為挪威托姆船務管理公司的「Andrea Victory」油輪，船尾下方出現凹陷。（圖／路透）