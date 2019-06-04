3系統Eleven Sports斷訊案　NCC擬處6萬以上300萬以下罰鍰



▲ELEVEN三年努力耕耘轉多項目多元求新求突破。（圖／ELEVEN SPORTS提供）



生活中心／綜合報導



運動頻道Eleven Sports與部分有線電視系統業者因授權爭議未達共識， NCC表示，6月1日確實已斷訊，5日委員會議將討論斷訊裁處案，大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視將面臨《 有線廣播電視法》第 63 條，處新臺幣六萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期不改正者，得按次處罰，或廢止其經營許可並註銷其執照。

大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視公司與Eleven Sports授權爭議事件，國家通訊傳播委員會（NCC）於5月22、23、30日邀請雙方派員協商，不 過都沒有結果。

根據NCC平台事業管理處蒐證，「Eleven Sports 1 」從6月1日起斷訊，並擺上字卡，敘述頻道因何種理由無法播出，也表示會協調頻道商提出補償措施。

NCC官員表示，大豐等有線電視業者雖在5月30日有 提出Eleven Sports 1的頻道異動申請，但NCC根本來不及審，6月1日即面臨斷訊，根據法規，頻道異動申請還要經5天的跑馬，事先告知民眾，但這些都沒有做到， 對消費者保護不盡完善，很可能因法定程序不完備面臨裁罰。

NCC委員會議明天將大豐等3家有線電視公司與壹拾壹體育網斷訊裁處討論案、大豐等3家有線電視公司申請Eleven Sports 1頻道異動討論案排入議程。

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官員表示，不排除找大豐等業者前來陳述意見，包 括說明斷訊原因、補償方案等，另一方面，平台事業管理處也會將蒐證的資料提報委員會，是否開罰要經由委員會議討論後決定。

新聞來源：中央社