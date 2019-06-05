韓國瑜選市長4新聞台報導秒數佔比高！中天、中視過半



▲韓國瑜去年競選高雄市長期間新聞熱度居所有新聞台總合之冠。（示意圖／記者吳奕靖攝）



記者陳世昌／台北報導



韓國瑜旋風怎麼來的？根據NCC統計，去年選前兩周11家新聞台的報導，中視、東森、中天、TVBS都呈現韓國瑜相關新聞報導秒數佔比相對較高。韓以合計1831則報導，不僅居所有侯選人之冠，更是第二名的陳其邁的872則2倍多，其中中天新聞就報導了韓國瑜526則。



NCC指出，透過資訊揭露，除了可協助社會瞭解廣電媒體報導選舉新聞之表現外，更期透過客觀、科學化的統計分析，告知公眾帶動他律作為、提升自律效果，並作為該會政策擬定之參考。



國家通訊傳播委員會(NCC)是委託政治大學新聞系統計107年地方公職人員選舉競選期間，各主要新聞頻道播送選舉新聞之情形。統計結果在5日出爐。



這項研究是以107年九合一選舉前2週的11月10日至23日統計，針對台視新聞台、中視新聞台、華視新聞資訊台、公視、壹電視新聞台、年代新聞台、東森新聞台、中天新聞台、民視新聞台、三立新聞台、TVBS新聞台等共11個頻道，每日7時至8時、12時至13時、19時至20時、0時至翌日1時之新聞報導，以「候選人」為登錄欄目，逐一檢視每則新聞報導內容歸屬於哪位候選人，進行每日、每週、特定選區、特定候選人之則數、時間及其百分比之登錄作業，為提高研究正確性，該研究於登錄完畢後執行兩次校對，務使誤差達到極小化。

NCC發布的觀察主要媒體報導選舉新聞統計結果有以下發現：

一、電視媒體扮演重要媒體公器角色

該研究發現在九合一選舉期間，主要電視新聞頻道皆以相當篇幅播送選舉相關新聞，提供民眾近用、協助民主憲政發展，扮演一定程度媒體公器角色。

二、各頻道皆以相當比重製播選舉節目

該研究觀察期間內，各頻道皆以相當之比重製播選舉節目，無論以報導則數或時間總計而論，最少者為公視(占所有報導則數20.38%、秒數23.67%)，最高者為中天新聞台(占所有報導則數69.66%、秒數76.7%)。總體以觀，除公視屬公共媒體與其他觀測頻道有別，因而選舉新聞報導比例偏低外，無線新聞台之比率亦與衛星新聞頻道有明顯差距。

三、選舉新聞以六都候選人為主

經統計各頻道對各縣市之選情報導而言，高雄市選舉新聞在報導則數及時間均居首位，接續為台北市、新北市及台中市。綜合上述結果可以發現，部分特定候選人被新聞頻道投注較多資源予以播報，或因該研究採樣多為全國性頻道，在編輯、採訪資源有限下，被報導前幾名者，皆為直轄市六都市長候選人，其餘較少在全國頻道露出。全國性頻道新聞之選擇雖其資源分配、議題選擇及關注對象等考量，惟仍應謹守公平原則，對不同黨派、不同區域，尤其是對同一選區間具有競爭關係之候選人，予以公平對待。





▲11家電視台於107年11/10-11/23報導時間(秒數)前5名候選人為韓國瑜、陳其邁、柯文哲、侯友宜及姚文智,各頻道報導比例圖。（圖／NCC提供，點我看大圖）

四、各別頻道對特定候選人播報比率有明顯偏高之現象

在兩週觀察期間，總合各台被報導時間前5名的候選人依序為韓國瑜、陳其邁、柯文哲、侯友宜及姚文智。若從各別頻道報導前5名候選人的則數與秒數來分析，即可發現部分頻道對特定候選人播報比率有明顯偏高之現象。以上圖來看，中視、東森、中天、TVBS都呈現韓國瑜相關新聞報導秒數佔比相對較高。



NCC表示，各別候選人以則數及秒數皆超過5成者有中視(則數55%；秒數60%)及中天(則數54%；秒數52%)，其與同頻道報導第2名候選人之比例(中視，則數4%；秒數3%及中天，則數5%；秒數5%)相較達5成之降幅。從表3來看中視有稍微縮短差距，但中天仍有超過5成者(則數57%；秒數62%)，與其第2名候選人之報導量(則數7%；秒數6%)之差距亦近超過5成之降幅。

NCC指出，自該會前於九合一競選期間所接獲之民眾陳情，及該研究以科學化方法進行之觀測、統計所得結果，部分新聞頻道之表現與公平原則有所落差。尤其於105年1月朝野高度共識增修衛星廣播電視法(以下簡稱衛廣法)第27條「製播新聞及評論應注意事實查證及公平原則」，以及「不得有違反事實查證、致損害公共利益」之規範，爰此，各電視媒體應積極回應前揭法律新典範，注意事實查證及公平原則。





▲11家電視台於107年11/10-11/23對直轄市市長候選人合計報導秒數及則數統計，韓國瑜、陳其邁、柯文哲居最多前三名（圖／NCC提供，點我看大圖）

電視媒體為收視年齡層最廣、觸及率高之媒介，其新聞報導影響力較其他媒體巨大，同時具有議題設定、共鳴效果(consonance effect)之功能，是公民重要之資訊來源，攸關言論自由及民主鞏固。選舉自由及電視新聞媒體表意自由，皆為我國民主社會之重要表徵。如何使新聞媒體扮演好第四權的角色，促進優質的選舉文化，應是民眾深切之期待。

NCC強調，民主先進國家大都採三律共管以兼顧相關法益，除要求媒體應專業自主善盡社會責任外，另透過資訊公開培力公民他律，行政機關之法律監督，避免偏頗失衡之新聞報導及評論影響民主社會安定是最後防線。該研究結果之公布，即為監理機關促使各方對話的重要一步，未來除將基於衛廣法所訂公平原則之精神不定期公布觀測結果，使社會大眾知悉新聞報導之呈現、議題選擇的客觀情況，協助公民他律媒體，進而促進媒體自律，亦期藉此營造健全之媒體環境，以回應民眾之期盼。

NCC「107年地方公職人員選舉競選期間電視新聞報導觀察統計委託研究案」相關統計資料查詢：「107年地方公職人員選舉競選期間電視新聞報導觀察統計委託研究案」統計結果。