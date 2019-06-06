與司機站一起抗台鐵！尤振仲等3人被起訴...董家大姐轟：倒楣的永遠是基層

地方中心／台東報導

普悠瑪翻覆案造成18人罹難、267人受傷，經7個月調查後，宜蘭地檢署依過失致死罪起訴司機尤振仲、台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所長等3人。對此董家大姐心痛表示，倒楣的永遠是基層，這次最大的遺憾是司機沒有死，剛好成為被推卸責任的對象，而董家願意跟司機站在一起，並肩對抗台鐵。

▲董家大姐說話了。（圖／記者楊鈞典攝）



董家大姐表示，無法接受調查報告中提到3位台鐵前任局長不起訴，但一點也不意外，台鐵的常態就是這樣，倒楣的永遠是基層、司機。

針對檢察官提到，群組中有60人，其中一級主管雖知悉知情，但沒有直接的因果關係，也難以認定他們確實知情，因此全部不起訴。董家大姐無奈指出，很奇怪，這些人知悉，可是因為他們沒有指示該做什麼，所以就沒事？既然都知道，卻沒有下達任何指令，放任不管，眼睜睜看著悲劇發生，「我個人認為你們是間接的殺人兇手，你們才是殺人兇手。」

▲普悠瑪翻覆案造成18人罹難、267人受傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



董家大姐表示，「我們希望司法是這件事情的最後一道防線，但現在看起來好像不是，原來國家重大交通意外事故在你們眼裡這麼草率、簡單，說司機沒有往上呈報，通聯紀錄明明不是這樣，他確實有呈報，結果回應他的是調度員，那群組裡面的一級長官在做什麼？」

董家大姐怒批台鐵，這是常態性發生的問題，但因為賭慣了，以為這次也能順利睹過，誰知道竟出事，「那麼我想請問，以後如果再發生這樣的事情，是不是也一樣，只要台鐵一級主管不指示，那他們就沒事了呢？揹責任的永遠是基層，就因為一級主管無作為，就沒有他們的事。」

▲司機尤振仲面對偵訊一度精神崩潰。



董家大姐力挺司機尤振仲，「那天你跪在我的面前說『我是殺人兇手」，當下我很明確回覆沒有怪你，而今天董家願意跟你站在一起，但希望你可以清楚把當天的話給一個交代，董家願意與你並肩對抗台鐵，把台鐵鬆掉的螺絲鎖回去。」她也表示，下禮拜二（11日）下午2時許，會和律師團在台北針對起訴偵結、台鐵新聞稿，再做一個正式回覆。

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