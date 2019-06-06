無瀏海全螢幕「翻轉式相機」　華碩ZenFone 6台灣價17990元

▲華碩旗艦機ZenFone 6台灣價17990元。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩最新旗艦手機ASUS ZenFone 6，挾帶著2019台北國際電腦展(Computex 2019 )一舉奪下三項大獎、DXOMARK自拍評比第一名的超高人氣正式登台，今天（6日）由董事長施崇棠正式揭曉台灣售價，6GB / 128GB售價為17,990元，8GB / 256GB則賣20,990元。

▲左起為神腦國際資深協理周振三、台灣之星資深副總經理朱曉幸、台灣大哥大處長褚晏成、華碩電腦共同執行長胡書賓、華碩電腦董事長施崇棠、華碩電腦共同執行長許先越、中華電信行動通信分公司副總經理胡學海、遠傳電信個人用戶事業群副總經理杜偉昱、亞太電信資深協理張景棠、聯強國際總經理張永鴻。（圖／華碩提供）

ASUS ZenFone 6甫於5月16日在西班牙正式發表，今天特別由董事長施崇棠揭曉在台售價，其中6GB + 128GB售價為17,990元，另外8GB + 256GB則賣20,990元，提供「星夜黑」與「霓幻銀」2種款式選擇，同時宣布30週年限定版12GB／512GB，單機售價27,990元，加贈30個月VIP保固，全球限量3,000支。

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

ASUS ZenFone 6擁有6.4吋極窄邊全螢幕，螢幕佔比高達92%，最大特色就是翻轉式相機(Flip Camera)，結合前置與後置翻轉鏡頭模組，等於4800萬畫素主相機、1300萬畫素的超廣角(125°)副鏡頭，不僅是主鏡頭也是前鏡頭，還能快速旋轉至最大角度180°，完成前、後鏡頭切換，並內建全新「自動全景」、「動態追蹤」、「HDR+強化」與「超級夜景」等攝影模式。

▲華碩預計端午連假在三創生活園區一樓戶外廣場舉辦ZenFone 6消費者體驗活動。（圖／華碩提供）

規格方面，ASUS ZenFone 6採用Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台以達到極致效能，還擁有5,000mAh超大電池續航力，可以連續使用2天不斷電，相較目前市面上旗艦智慧型手機較為少見的大電量機種。

▲ASUS ZenFone 6立架式保護殼還配備極為實用的彈出式支架。（圖／華碩提供）

華碩宣布即日起在全台ASUS專賣店與各大電商平台發售，並與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信合作推出4G資費方案，其中ASUS ZenFone 6 (8GB / 256GB)由中華電信獨家開賣，並在6月6日至6月10日推出早鳥優惠，還能早鳥禮「完美防護套組」(內含hoda 滿版玻璃保護貼、犀牛盾SolidSuit防摔手機殼及ZenPower Duo，總價值為2,019元)