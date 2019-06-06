年度筆電品牌排行　華碩站上全球第2、蘋果「創新」吊車尾

▲過去一年來蘋果搭載的蝶式鍵盤發生過多起按鍵卡住、字母重複出現或未出現等問題。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

美國《LAPTOP Mag》雜誌的2019年度筆記型電腦評比結果出爐，台廠的華碩（Asus）此次排名上升2名，在12個品牌中排行第2，而宏碁（Acer）今年則下滑2名，與Razer並列第6名。至於過去表現不俗的蘋果（Apple）此次卻下滑3個名次，掉到第10名，為史上新低。

▼年度筆電品牌排行。（圖／截自LAPTOP Mag，下同）

根據評比結果，過去連續2年處於領先地位的聯想（Lenovo）在今年重跌4個名次，被惠普（HP）所取代。與前3名的惠普、華碩及戴爾（DELL）相比，蘋果在多個評分項目中都相對落後，其中滿分10分的「創新」項目僅得4分、滿分15分的「價值與選擇」項目則僅得7分，皆是所有12個上榜品牌中最低分。這顯示出，蘋果在長年維持同樣設計基調之際，競爭者卻已不斷的嘗試創新。

過去一年來蘋果搭載的蝶式鍵盤發生過多起按鍵卡住、字母重複出現或未出現等問題，使蘋果不得不發布免費維修方案，讓部分搭載Touch Bar的13吋MacBook Pro、以及15吋MacBook Pro機型可進一步更換為帶有新材料的蝶式鍵盤。蘋果去年僅推出一款「新」筆電，也就是多年未曾更新的MacBook Air的新一代，雖然該機款搭載了Retina顯示器，但除此之外卻未有任何值得誇耀的更新，其性能及電池續航力仍舊落後同業。

儘管蘋果在大多數單項評分中都處於弱勢，卻在滿分20分的「支援與保固」項目中獲得18分的高分，領先其他所有品牌，這意味著，蘋果的技術支援部分仍值得讚許。

戴爾在《LAPTOP Mag》的筆電評比中已連續3年排行第3名，該雜誌將其評為「最穩定、最具前瞻性的筆電品牌之一」；對於今年上升2個名次的Razer，該雜誌指出，這是Razer為客戶不斷改進努力所獲得的結果；至於排行第9的華為，其2018年推出的MateBook X Pro在價值、性能及設計方面都相當優異，但除此之外，該品牌有限的選擇及令人沮喪的技術支援使其整體表現不盡理想。