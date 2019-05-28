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翻轉鏡頭立功！華碩ZenFone 6奪DxOMark自拍評測冠軍

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▲華碩發表旗艦機ZenFone 6　無瀏海全螢幕「翻轉鏡頭」。（圖／翻攝華碩直播）

▲華碩新旗艦ZenFone 6，主打首款無瀏海設計，並搭載前所未見的翻轉式相機（Flip Camera）。（圖／翻攝華碩直播）

科技中心／綜合報導

華碩新旗艦ZenFone 6，主打首款無瀏海設計，做到真正全螢幕，並搭載前所未見的翻轉式相機（Flip Camera），獲國外相機評測權威DxOMark評測得到拍照101分、自拍98分及錄影93分的高評分，其中錄影93分是該站迄今為止打出最高的單項錄影成績。

為解決螢幕「瀏海」與前鏡頭解析度偏低問題，ZenFone 6最大特色就是創新翻轉式相機，相機模組包含一個採用最新4800萬畫素Sony IMX586感光元件的主鏡頭，以及一個1300萬畫素的超廣角（125°）鏡頭，光圈圍F/1.8。翻轉式相機以液態金屬（非晶形合金）製成，比不銹鋼材質輕20%，強度增加4倍，透過精密的步進馬達（Stepper Motor）微步驅動，1秒就能旋轉至最大角度180°，完成前、後鏡頭切換。

▲▼華碩ZenFone 6相機評測。（圖／截自DxOMark）

▲華碩ZenFone 6相機評測。（圖／截自DxOMark）

目前在DxOMark的自拍項目排行榜上，ZenFone 6以98分超越了三星Galaxy S10 5G、Galaxy S10+、Google Pixel 3、 三星Galaxy Note 9及華為P30 Pro。DxOMark在評測總結，同一組鏡頭作為前置鏡頭，華碩ZenFone 6以相當大的優勢擊敗對手，但作為後置鏡頭，其表現僅與其同階級的競爭對手相當而不超越它們。而ZenFone 6能成為前置鏡頭的冠軍，主要歸功於其獲得93分優異成績的錄影功能，這是DxOMark在該項目中迄今為止最好的錄影成績。

DxOMark指出，ZenFone 6的前置鏡頭上有著超越他款手機的最佳紋理、噪點折衷效果，即便在非常昏暗的條件下，它在所有的亮度級別上都呈現了出色的細節，並且始終能將噪點控制得很好，照片的自然細節勾勒相當宜人，呈現了大量精細紋理但又並未過度銳化。

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關鍵字：華碩,ZenFone 6,相機評測,DxOMark

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