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工研院攜手華碩搶攻AIoT　打造「蔬果洗淨感測器」

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▲左至右為工研院微系統中心研發組長林靖淵、工研院微系統中心執行長朱俊勳、華碩營運長謝明傑、華碩智慧物聯網事業部總經理趙國維。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院微系統中心研發組長林靖淵、工研院微系統中心執行長朱俊勳、華碩營運長謝明傑、華碩智慧物聯網事業部總經理趙國維。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（29日）宣布與華碩展開跨領域的技術合作，初期將針對民眾關心的智慧飲食感測，開發新世代的光學式蔬果洗淨感測器，未來更將針對食品安全相關的智慧科技領域進行技術合作，攜手搶攻AIoT（智慧物聯網）商機。

工研院與華碩攜手合作，並在台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）發表設計概念，主要是過去多民眾常糾結買回家的蔬果要如何清洗才能夠洗得乾淨、吃得安心，因此雙方鎖定智慧物聯網技術合作的第一步就是新式蔬果洗淨感測器的開發，

由工研院研發的「微型蔬果洗淨檢測系統技術」，利用微型光譜感測技術分析特定物質的光譜波長，結合華碩擅長的IoT應用及大數據分析，協助民眾將蔬果清洗的更為乾淨，為全家人的健康把關。
 
工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，以人工智慧 ( AI ) 結合物聯網（IoT）的AIoT裝置，是當前最火紅的產業新應用，據國際調研機構IDC預估，今年AIoT的商機就可能達1兆美元。

朱俊勳表示，工研院近年開發多項像是PM2.5空品檢測、智能照顧等，這些與民眾息息相關的「微型化智慧感測技術」，這次和華碩進行合作，初步先就智慧健康的食安領域投入開發，引領台灣智慧物聯網發展。
 
華碩營運長謝明傑表示，華碩積極布局智慧健康領域多年，過去就有推出像是VivoWatch智慧穿戴產品，提供健康趨勢監測，並朝向醫療級FDA/CE/TFDA等認證申請，接下著期望與工研院攜手在食安領域訂定技術合作備忘錄，結合雙方的智慧物聯網研發能量。

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關鍵字：工研院,華碩,AIoT,智慧健康,蔬果洗淨感測器

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