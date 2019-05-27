15.6吋OLED＋14吋LCD雙螢幕　華碩ZenBook Duo筆電亮相





▲左起為華碩共同執行長許先越、英特爾運算事業群副總裁Chris Walker、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長胡書賓。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

現代人對於筆電的使用，除了工作之外，還要切換畫面聊天，或者是玩線上遊戲，也要同步直播，看好這樣多工處理將成為趨勢，華碩（ASUS）今天（27日）首款雙螢幕筆電「ASUS ZenBook Pro Duo」正式亮相，配備15.6吋4K OLED＋14吋4K LCD，等於直接提供近30吋的螢幕瀏覽介面。

華碩董事長施崇棠今天率領團隊舉辦2019台北國際電腦展(COMPUTEX)展前記者會，並由共同執行長許先越和胡書賓上台介紹最新產品，其中包括ASUS ZenBook Pro Duo筆記型電腦、ASUS PRIME Utopia概念主機板、ASUS ZenScreen Touch MB16AMT可攜式螢幕。

▲華碩ZenBook Duo筆電亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

其中「ASUS ZenBook Pro Duo」筆記型電腦，基座搭載的ScreenPad Plus，不僅有15.6吋的4K、OLED螢幕，還有14吋4K LCD做為第二螢幕，胡書賓特別提到，過去筆電在多工處理需要切換畫面，但是雙螢幕則可以大幅提升生產效率，並舉例繪圖專業工作者，可以在繪圖的同時，透過第二螢幕參考圖片。

胡書賓認為，ScreenPad是接下來PC產品的新潮流趨勢，因此華碩率先推出就是要搶佔市場，同時為了雙螢幕，採用效能更強大的第9代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡，以及最高32GB記憶體、1TB PCIe 3.0 x4固態硬碟，配備包含Intel Wi-Fi 6 with Gig+ (802.11ax)與Thunderbolt 3在內的強大連線力。

▲ASUS ZenBook Pro Duo雙螢幕。（圖／華碩提供）

「ASUS ZenBook Pro Duo」主打的多工處理，還擴充及強化初代ScreenPad智能動態觸控板所提供的互動功能，無縫串接主顯示器，搭配整合多項便利工具與應用程式的ScreenXpert軟體，能讓內容創作者在執行多工作業時更加事半功倍，並且在省電方面做好不同優化搭配，讓雙螢幕把耗電程度降到最低。

同時，另一款「ASUS ZenBook Pro Duo」筆記型電腦，則是主打配備較小的機身，以14吋的4K、OLED螢幕搭配12吋4K LCD螢幕，並內建Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce MX250顯示卡，以及Full HD (1920 X 1080)窄邊框螢幕與ScreenPad Plus延伸觸控螢幕。

▲ 華碩共同執行長許先越、胡書賓。（圖／記者姚惠茹攝）