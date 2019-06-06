兩光大廚救火變放火！「蓋毛巾+潑水」搶救油鍋下秒廚房大爆炸

▲兩光溫姓大廚救火反變放火。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導

浙江台州市一間商場於上周發生大火，經調查後發現，罪魁禍首是來自該棟2樓牛蛙館的溫姓大廚，當時他炒菜炒到一半油鍋起火，隨後竟「天真的」用水和布試圖撲滅火勢，導致其「救火變放火」，讓火勢一發不可收拾，也導致整個廚房被燒毀。

據《東網》報導，溫姓大廚於5月21日炒菜時，為了節省時間，走去一旁處理別的料理，沒想到回來時卻發現油鍋起火。從監視器畫面中可以看到，溫姓大廚先是淡定地關閉瓦斯後，用勺子舀水滅火，未料火勢卻未減退，他便帶著工作人員一起拿毛巾覆蓋鍋子，但反而助長火勢，變得一發不可收拾。

▲▼溫大廚帶著工作人員一起拿毛巾覆蓋鍋子。（圖／翻攝自微博）

工作人員最後趕緊拿出滅火器來滅火，正當以為火勢漸漸要消退時，瓦斯爐卻突然大爆炸，引發大火及濃煙，在場所有人都被嚇得逃離廚房。

消防人員隨後到場撲滅火勢，所幸並無人傷亡。對此，警方也表示，廚房工作人員缺乏基本消防常識，需要引起從事餐飲業者的反思，目前已將溫性大廚行政拘留10日。這則消息曝光後，不少網友紛紛氣憤表示「廚師竟然會不知道要蓋鍋蓋？」、「隨便找個不銹鋼蓋蓋住，隔絕空氣最重要！」、「蠢到家了」、「這人真的個人才」、「蓋鍋蓋阿！光用看的都快被急死」。

▲監視器畫面最後顯示廚房爆炸。（圖／翻攝自微博）