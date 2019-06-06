　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌致謝立法院：拼經濟、防酒駕、護台民主都有重大進展！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院6日召開院會，行政院長蘇貞昌針對立法院上月底結束會期，會期間共審議通過法律案88案，他向朝野立委致謝，在拼經濟、防酒駕、護台民主等層面都有重大進展。

蘇貞昌表示，立法院本會期已於五月31日正式結束，共審議通過法律案88案，包含本院優先法案28案，他說，「我要再次感謝立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力」。

蘇貞昌指出，立法院本會期所通過的重要法案，都跟人民生活息息相關，不只讓政府可以更有效拼經濟、減輕人民負擔，強化兒少保護、防制酒駕，在打擊假訊息、守護台灣民主，保障國家安全方面，也都有重大進展。

蘇貞昌強調，立法院將法案通過後，接下來就是行政院的工作，後續仍有許多執行層面，包括需要訂定施行日期、配合修訂子法或研擬配套措施者，他都要請相關部會掌握期程，加速辦理，讓各項法律如期施行，並達到政策目標。

針對新的措施，蘇貞昌指示，不管是罰則提高、汰舊換新補助、退貨物稅等，都請加強宣導，用最簡單清楚的方式讓民眾知道，相關申辦程序也要力求簡化，不可因為程序的繁瑣，讓原本希望達到的政策美意，反而引來民怨，他強調，立法院後續可能會召開臨時會，持續審議一些重要法案，要請相關部會積極準備，做好溝通協調，讓相關法案能在臨時會期間順利通過。

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：蘇貞昌,酒駕,民主,拚經濟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

簽書真心手不抖！　陳水扁《堅持》加場　1分鐘簽4本

「蔡英文柯文哲都不是對手」　賴清德：只有我能戰勝韓流

王浩宇點名韓粉一起驗愛滋！「沒有驗出你就捐百萬」　酸：反正發大財了

蘇貞昌致謝立法院：拼經濟、防酒駕、護台民主都有重大進展！

老是被黑按鈴提告！　韓國瑜內心掙扎：我一點都不快樂

聽到王金平不參加總統初選　國民黨回應只給了這兩個字…

林濁水：內閣制是趨勢　只有落後國家靠向總統制

雲端最前線／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　外交部：持續與美方保持密切協調

中職／高國慶邀布雷當打擊教練　布雷：不排除任何可能

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

店長下班前10分鐘才要求清烤箱　男大生打工1個月燙傷治療3個月

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

觀點／日韓快時尚在台大不同！SPAO「兩關鍵」黯然退場　UNIQLO賣翻開70店

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

端午吃粽...林杰樑團隊列9點提醒！餐後吃這類果水助消化

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

政治熱門新聞

王金平宣布不參加國民黨內初選！

韓粉罵王浩宇娘炮　和解10萬忙..

韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準..

神曲酸韓國瑜　「要是能重來我要..

郭台銘534字暴走控：特定媒體..

檢搜索王小姐家　謝震武點出這件..

黃光芹「4點呼籲」韓國瑜：別再..

獨／小英民調翻轉賴清德大本營台..

陳彥博哭了！韓國瑜進影院挺紀錄..

候選人撞臉「馬英九」　網笑：你..

評美對台政策　卜睿哲：精神分裂

即／索國傳斷交？外交部5日回應

網歪樓選市長！　黃捷在意年紀

媽祖指示：郭台銘、蔡英文運勢最..

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌送你「一張圖」秒速看懂國道疏運

7日就是端午連假第一天，行政院長蘇貞昌搶在6日一早先送國人「一張圖」，提醒民眾端午國道疏運情況，要讓大家快樂出門、平安回家。

歡慶台鐵132周年！蘇貞昌：顧好本業

見中華台北生氣？蘇揆嘆：台灣走不出去

行政院變太空戰機　電玩風影片宣傳政績

酒駕連坐罰7/1上路！同車乘客最高罰3千

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

小鐘目睹女星和導演大吵

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面