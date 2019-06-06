蘇貞昌致謝立法院：拼經濟、防酒駕、護台民主都有重大進展！

▲蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院6日召開院會，行政院長蘇貞昌針對立法院上月底結束會期，會期間共審議通過法律案88案，他向朝野立委致謝，在拼經濟、防酒駕、護台民主等層面都有重大進展。

蘇貞昌表示，立法院本會期已於五月31日正式結束，共審議通過法律案88案，包含本院優先法案28案，他說，「我要再次感謝立法院蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、朝野各黨團及委員的辛勞，以及相關部會的努力」。

蘇貞昌指出，立法院本會期所通過的重要法案，都跟人民生活息息相關，不只讓政府可以更有效拼經濟、減輕人民負擔，強化兒少保護、防制酒駕，在打擊假訊息、守護台灣民主，保障國家安全方面，也都有重大進展。

蘇貞昌強調，立法院將法案通過後，接下來就是行政院的工作，後續仍有許多執行層面，包括需要訂定施行日期、配合修訂子法或研擬配套措施者，他都要請相關部會掌握期程，加速辦理，讓各項法律如期施行，並達到政策目標。

針對新的措施，蘇貞昌指示，不管是罰則提高、汰舊換新補助、退貨物稅等，都請加強宣導，用最簡單清楚的方式讓民眾知道，相關申辦程序也要力求簡化，不可因為程序的繁瑣，讓原本希望達到的政策美意，反而引來民怨，他強調，立法院後續可能會召開臨時會，持續審議一些重要法案，要請相關部會積極準備，做好溝通協調，讓相關法案能在臨時會期間順利通過。